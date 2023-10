Sam Neill (Jurassic Park) asegura que la muerte "no podría importarme menos" mientras lucha con un linfoma en estadio III

El querido actor Sam Neill, de 76 años, padece cáncer desde el año pasado y ha hablado sobre cómo se encuentra.

Fue durante la gira promocional de Jurassic World: Dominion cuando le diagnosticaron un linfoma angioinmunoblástico de las células, y contó que estaba recibiendo tratamiento.

La estrella de Jurassic Park primero recibió quimioterapia, que no llegó a funcionar con su tipo de cáncer, y posteriormente dieron con un nuevo fármaco quimioterapéutico que le ha llevado a remisión.

Neill necesita inyecciones de este medicamento cada dos semanas, pero el problema es que los médicos le han informado de que dejará de funcionar, como ha contado en Australia Story.

"Sé que lo tengo, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control. Si no puedes controlarlo, no te metas", asegura sobre su cáncer.

También reconoce que está "preparado" para que su tratamiento deje de funcionar, pero "ni remotamente asustado" de la muerte. En su lugar, reconoce que es la jubilación lo que le "llena de horror".

Afirma que morir "simplemente sería molesto" porque hay mucho que quiere hacer. "Realmente me gustaría tener una década o dos más, ¿sabes? Hemos construido unas terrazas maravillosas, tenemos olivos y cipreses. Quiero seguir aquí para verlo todo madurar. Y tengo a mis preciosos nietos. Quiero verles crecer. ¿Pero por lo de morir? No podría importarme menos", declara.