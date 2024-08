Ryan Gosling y Eva Mendes aparecen juntos en público por primera vez en una década, acompañados de sus hijas

La pareja formada por Ryan Gosling y Eva Mendes es una de las más particulares de Hollywood. Mantienen la vida de sus hijas, Esmeralda y Amada, completamente apartada de los focos, aunque ellos mismos tampoco se dejan ver nunca juntos en público.

Aunque esto no quita que siempre encuentren formas para hacerse homenajes, ya sea en discursos de premios para Ryan o en los posts de Instagram de Eva, hace casi una década que no se dejan ver juntos en ningún evento público. De hecho, hubo mucha controversia en los Oscar de por qué Mendes se había esforzado tanto en no ser fotografiada.

Ryan Gosling y Eva Mendes en los Juegos Olímpicos de París | Gtres

Pero ahora la pareja ha hecho una excepción, y han podido ser fotografiados años después disfrutando en París de las Olimpiadas, que se ha convertido en el evento imperdible del verano para múltiples celebridades.

Ryan Gosling y Eva Mendes en los Juegos Olímpicos de París | Reuters

Junto a sus hijas de 9 y 8 años, con las que Ryan se mostró muy cariñoso, Eva y Gosling asistieron a la final de gimnasia artística femenina así como al evento en el Palacio de Versalles para los deportes ecuestres.

Mendes se sinceró a principios de este año sobre el "acuerdo" al que llegaron cuando ella dejó Hollywood para criar a su familia, y siempre han sido muy protectores de sus pequeñas, a las que se ha visto ahora en público por primera vez.