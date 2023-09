Russell Brand, acusado de violación y maltrato emocional, niega las denuncias: "Son cosas bastante estúpidas"

Russell Brand ha sido acusado por cuatro mujeres deviolación, agresiones sexuales y maltrato emocional, según una investigación realizada por los diarios The Times y The Sunday Times, y la televisión Channel 4.

Las cuatro mujeres aseguraron haber sufrido agresiones sexuales por parte de Brand entre 2006 y 2013, en la cúspide de su fama como presentador en el Reino Unido y actor en Hollywood, mientras que otras mujeres dijeron haber padecido su conducta "controladora, abusiva y depredadora".

Al parecer, una de las supuestas víctimas, tendría 16 años cuando sucedieron los hechos por los que se le acusan.

En un vídeo que el actor y presentador británico había colgado hoy en sus redes sociales antes de que las acusaciones salieran a la luz, éste negó haber cometido las "graves acusaciones" que los medios participantes en la investigación le habían señalado en sendas cartas, sin especificar a qué se refería.

En el momento de su publicación, la estrella televisiva sólo hacía referencia a las "cosas bastante estúpidas", según sus palabras, que le llegaron a través una cartas que The Times y Channel 4 le habían enviado antes de hacer pública la noticia y que el actor calificó de "acusaciones criminales muy graves que rechazo absolutamente".

"En medio de esta retahíla de ataques sorprendentes y bastante barrocos, hay algunas acusaciones muy serias que refuto absolutamente", explicó.

"Estas acusaciones se refieren a la época en la que era mainstream, cuando aparecía en los periódicos todo el tiempo, cuando aparecía en el cine. Y, como he escrito extensamente en mis libros, era muy, muy promiscuo. Ahora bien, durante esa época de promiscuidad, las relaciones que tuve fueron absoluta y siempre consensuadas", señaló en un vídeo colgado a la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

"Siempre fui transparente sobre ello, casi demasiado transparente. Y ahora también estoy siendo transparente al respecto. Y ver que la transparencia se transformó en algo criminal, lo niego absolutamente", añadió Brand.

Uno de sus libros My Booky Wook: A Memoir of Sex, Drugs and Stand-Up, en el que relata sus memorias y que publicó durante el periodo en el que está siendo acusado (2008), afirma haber mantenido relaciones sexuales con más de mil mujeres.