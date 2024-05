Rumer Willis cuenta cómo Bruce Willis "mima" a su hija: "Es muy tierno"

La familia de Bruce Willis está atravesando un momento delicado como consecuencia de la demencia frontotemporal que padece el actor. Sus hijas Rumer, Scout, Tallulah, su exmujer Demi Moore y su actual mujer Emma Heming, no se han separado de él desde entonces. Todas ellas mantienen una excelente relación y han creado un fuerte lazo de unión que las está manteniendo a flote en esta delicada situación.

Desde el diagnóstico comparten información o fotos del actor a través de redes sociales. Una de las más activas es Rumer, que suele subir imágenes de su padre con su hija Louetta de 1 año. Fotografías muy tiernas de Bruce Willis ejerciendo su papel de abuelo. Ahora, en el programa Today, la hija mayor del actor ha contado cómo es en su faceta como abuelo, algo que ya ha hecho en otras ocasiones como puede verse en el vídeo de arriba.

"Es muy bueno. De hecho, pude verlo justo antes de venir a Nueva York. Y Lou está empezando a andar un poco y anda hacia él, es muy tierno", ha contado Rumer emocionada.

Rumer Willis junto a su padre Bruce Willis | Instagram @rumerwillis

Habiendo dicho esto, se le ha preguntado a la hija mayor de Demi Moore si esto le hace rememorar momentos y es que ella ha comentado que era muy nostálgico ver todo esto.

"Honestamente, verlo con ella desbloquea todos esos recuerdos que tengo de la infancia porque ser abuelo creo que es lo mejor. Tienen todo el amor y la alegría sin ninguna responsabilidad. Simplemente la miman", ha dicho refiriéndose tanto a su madre como a su padre.

"Es un padre de niñas, de principio a fin. Lo he visto con mis hermanas y mis hermanas más pequeñas", ha explicado Rumer sobre esa conexión especial que tiene su padre con su hija.

Rumer no ha querido olvidar mencionar a Louetta, a la que dio la bienvenida con su pareja Derek Richard Thomas en abril de 2023, y todo lo que ha aprendido con ella: "Me ha enseñado mucho sobre cómo estar presente y también conmigo misma e incluso me ha ayudado en lo que respecta a la actuación, a estar más centrada en el momento y ser capaz de conectar con la gente".