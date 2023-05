Robert De Niro revela que "acaba de tener un bebé" a sus 79 años

Robert De Niro acaba de sorprender al mundo al revelar, como el que no quiere la cosa, que acaba de ser padre.

El actor de 79 años sigue con un ritmo imparable en su carrera, y ahora está promocionando su nuvo film, 'About my father', donde además se aborda mucho la paternidad.

"Quiero decirte, no hay manera de librarte con niños. No me gusta tener que ponerme duro y esas cosas. Pero a veces, simplemente no tienes otra opción", reflexionaba en una entrevista con ET Canada.

"Al final cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto con los hijos y darles el beneficio de la duda pero a veces no puedes", contaba sobre sus hijos, pero cuando el entrevistador menciona que tiene 6, le corrige para decir: "En realidad son 7".

Ante esta sorpresa, añade: "Acabo de tener un bebé". Aunque no elaboró con más detalles.

Actualmente no se conoce una pareja confirmada de De Niro, pues el actor finalizó su divorcio con Grace Hightower el pasado 2021 tras una larga batalla legal desde su separación en 2018.

La última pareja que se le ha conocido fue el pasado verano, donde disfrutó de unas vacaciones precisamente en Formentera, con Tiffany Chen, a la que conoció en la película 'El becario' y es una instructora de artes marciales.

Si su séptimo hijo se trata de un bebé con Tiffany o con alguien que aún no ha conocido el ojo público, el actor no lo ha compartido en este momento.

La historia de 'About my father' gira en torno al joven Sebastian (Sebastian Maniscalco), que le dice a su padre Salvo (Robert de Niro), un inmigrante italiano de la vieja escuela, que tiene intención de pedirle matrimonio a su novia estadounidense, Ellie. Antes de dar su visto bueno, Salvo insiste en pasar un fin de semana con los padres de ella.