Robert Downey Jr. reaparece calvo tras cortarle el pelo sus hijos

Robert Downey Jr, reconocido por interpretar a Iron Man en las películas de Marvel, ha aparecido públicamente con el pelo rapado al cero, acompañado por su esposa, Susan Downey y su amigo Jon Favreau. El actor se mostró ante la mirada pública con su radical cambio de look durante la alfombra roja de 'Sr', el nuevo documental de la vida de su padre, el cineasta y actor Robert Downey Sr., que se estrenará en la plataforma Netflix el próximo 2 de diciembre.

"Era un cineasta innovador. No es sencillo", comenta Downey Jr sobre su padre en una publicación en Instagram: "'Sr.' es un documental que cuenta la historia del inconformista ascenso de Robert Downey en Nueva York, su caída, quema y redención en Hollywood y nuestra relación después." explica el actor.

Aunque lo más llamativo de la alfombra roja ha sido ver a Robert Downey Jr. con este cambio completamente distinto a como estamos acostumbrados. De esta forma el actor se despide de su característico pelazo para sorprendernos con su look mucho más despejado que combinó con un taje azul jaspeado y gafas de pasta a juego.

Robert Downey Jr. | Getty

Días antes de la festividad de Halloween, el actor publicaba a sus redes un vídeo de sus hijos Avri, de ocho años y Exton, de 10, afeitándole la cabeza. De manera divertida, Downey Jr, le encomendó a sus hijos la misión de raparle el pelo para poder realizar su próximo proyecto audiovisual: "No quiero usar un gorro de calvo así que necesito que afeitemos mi cabeza", les dice a sus hijos antes de que ambos le empezaran a cortar la melena. Al finalizar el video los pequeños tienen la diabólica idea de pintar la calva de su padre, convirtiéndola en una calabaza, propia de la oscura y divertida época de Halloween.

El motivo que le impulsó al actor de raparse la cabellera, es su próximo proyecto para HBO, 'The Sympathizer', la adaptación de la novela del escritor Viet Thanh Nguyen, ganadora de del premio Pulitzer.

El actor volverá a la pequeña pantalla después de casi 20 años tras la serie 'Ally McBeal'. La ficción, que será emitida por la plataforma HBO, contará la historia de un espía del Vietcong que vive escondido en el exilio de EEUU tras finalizar la Guerra de Vietnam.

Lo poco que conocemos es que Downey Jr, protagonizará numerosos papeles secundarios así como antagonistas como "un congresista prometedor del condado de Orange, un agente de la CIA y un director de cine de Hollywood, entre otros".

De momento no se sabe quién acompañará al actor en la serie, no obstante, Downey Jr, siente que "adaptar el importante y magistral trabajo del Sr. Nguyen requiere de un equipo visionario". "Es exactamente el tipo de desafío que he estado anhelando, y creo que brindaremos una experiencia visual excepcional a nuestros espectadores" explica el actor.

