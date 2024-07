Rob Lowe habla de la competitividad con Tom Cruise y cómo lo dejó una vez "completamente inconsciente"

Rob Lowe y Tom Cruise trabajaron juntos en la icónica película de culto de los años 80, Rebeldes (Outsiders), dirigida por el legendario director Francis Ford Coppola y basada en la novela homónima de 1967 de S. E. Hinton.

En esta película de 1983, compartieron escenas junto a otros grandes actores como C. Thomas Howell, Ralph Macchio o Patrick Swayze. Rebeldes se convirtió en una película emblemática que dejó una marca en la cultura pop y en la carrera de todos los actores involucrados.

Reparto de la película Rebeldes de 1983 | Cordon Press

Recientemente, en un episodio de The Rich Eisen Show, Rob Lowe, de 60 años, ha compartido su recuerdo favorito con Tom Cruise durante la grabación de la película. Lowe ha contado una anécdota que demuestra la competitividad y el entusiasmo juvenil que tenían ambos actores en el set.

"Cruise es tan competitivo que solíamos boxear en el pasillo del hotel en el que nos hospedábamos durante Rebeldes. Demasiada testosterona. Éramos chicos de 18 años atrapados en un lugar determinado. Así que usábamos cascos y protectores bucales, pero entrenábamos legítimamente".

Lowe ha recordado que, aunque él no estaba entrenando en ese momento, Cruise, quien es famoso por preparar muy enserio sus papeles, sí lo hacía, y estaba "musculoso" en comparación con él: "Tom era como una bestia. Me dio un golpe muy limpio y soné como una campana. Lo siguiente que supe fue que me desperté y estaba en el suelo. Me dejó completamente inconsciente".

El actor también ha comentado que cree que las defensas de Cruise se activaron porque "lo golpeó tan fuerte, que le dejó los ojos morados": "Pero eso es lo que hicimos, eso es lo que hacen los chicos, es como El Club de la Lucha".

La anécdota de Rob Lowe ofrece una mirada fascinante a la dinámica detrás de cámaras con Tom Cruise, subrayando el espíritu competitivo y las vivencias únicas que marcaron su tiempo juntos en la icónica película de los 80.