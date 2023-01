Rita Ora rompe su silencio sobre si estaba en un trío con Taika Waititi y Tessa Thompson tras ESAS fotos virales

Rita Ora y Taika Waititi fueron una de las parejas más inesperadas de 2021, y a día de hoy una de las más solidas de Hollywood. La cantante y el director de 'Thor: Love and Thunder' se casaron el pasado diciembre y están en su mejor momento.

Ahora Rita ha concedido un largo reportaje a GQ en el que se ha sincerado sobre su carrera, su fama, su marido e incluso esas fotos virales que dieron la vuelta al mundo.

"Fuimos muy buenos amigos durante seis años, y entonces me fui a Australia y ambos teníamos trabajos por separado, y no conocíamos a mucha gente allí. Estuvo bien poder ver una cara familiar y nuestros universos simplemente se encontraron", explica sobre cómo surgió la chispa.

Rita también reflexiona sobre si ha cambiado la cobertura de los medios con ella desde que se casó.

"Tuve una conversación con mis amigas sobre esto el otro día: 100%. No sé si eso es bueno o malo. Simplemente siento que tal vez el mundo del periodismo está pensando, 'ahora que hemos perdido la baza, ¿qué vamos a hacer?' ¡Están teniendo gabinete de crisis! Una vez que la oportunidad se ha ido, afortunadamente van a tener que escribir sobre mi trabajo, que es lo que siempre he querido igualmente", afirma.

Taika Waititi y Rita Ora | Getty

Rita Ora habla de los rumores de trío con Tessa Thompson

En 2021 se hicieron sumamente virales unas fotos de Rita, Taika y la actriz Tessa Thompson (con quien Waititi estaba rodando en 'Thor') en actitud muy cariñosa e intercambiando besos. Las imágenes, que puedes ver aquí, corrieron como la pólvora y durante mucho tiempo alimentaron el rumor de que los tres estaban disfrutando de un tiempo como 'trieja', pareja de tres.

"Simplemente elegí no pronunciarme porque es ridículo. Creo que cuando algunas cosas son absurdas, es difícil encontrarle algún sentido, simplemente tienes que ignorarlo. He usado ese enfoque para muchas cosas, porque no debes poner energía en algo que no existe. Es como intentar explicar algo que no ocurrió lo que significa que estás alimentando a la nada", asegura tajante.

"¿Has estado alguna vez en una situación en la que has bebido mucho y todo el mundo es tu mejor amigo? Y al día siguiente es como, 'estuve con esta persona en la zona de fumadores cuatro horas y no tengo ni idea de quién es?'. Literalmente, eso fue simplemente un puñado de amigos pasándolo bien. Taika y Tessa tenían una agenda de locos y todo el mundo se estaba soltando un poco. Me encanta eso. Cada uno con lo suyo", añade.

"La buena noticia, sin embargo, es que cuando estaba en Twitter hablando con mis fans, toda mi fanbase increíble de la comunidad LGBTQIA+ estaban como, sea verdad o mentira, me inspira mucho que esto se normalice en público. Eso me hizo muy feliz. Tú no sabes a quién le está calando eso".