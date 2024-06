El regalo que Tom Cruise hace a Dakota Fanning cada año desde que rodaron La guerra de los mundos

La actriz Dakota Fanning ha revelado que el también actor Tom Cruise le hace un regalo poco convencionalcada cumpleaños desde que cumplió los 12: un par de zapatos.

En una entrevista en el programa The Kelly Clarkson Show que difunde ENews!, la protagonista de The equalizer, que ahora cuenta 30 años, confesó que Cruise le enviaba un regalo todos los años desde que ambos coincidieron en La guerra de los mundos (War of the Worlds) en 2005.

"Cumplí 11 años en La Guerra de los Mundos cuando trabajamos juntos", Fanning explicó en el programa, "y él me regaló mi primer teléfono móvil para ese cumpleaños. Era un Motorola Razr".

La actriz de Georgia (EE.UU.) bromeó diciendo que, si bien "no tenía a nadie a quien llamar" en ese momento, deseaba "tanto" un Razr que le gustó el regalo.

"Debí haber estado hablando mucho de eso (durante el rodaje) porque eso es lo que él me regaló. Fue un gran recuerdo", relata el medio.

Pero los regalos del protagonista de Misión Imposible no terminaron ahí: Él siempre me envía lo mismo todos los años, después del teléfono celular", dijo.

"Me encantaban los zapatos cuando era pequeña y comencé a poder ponerme zapatos de adulta muy pequeños cuando estaba en la promoción de La Guerra de los Mundos, así que estaba muy entusiasmada con ellos. Y así, desde ese cumpleaños en adelante, él siempre me envía zapatos", narró la protagonista de Hide and Sek (El Escondite).