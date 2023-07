Reese Witherspoon se vio 'obligada' a rodar esta escena de sexo con Mark Wahlberg: "No estaba en el guion"

La película de suspense de 1996, 'Fear', dirigida por James Foley, fue una de las primeras películas de la actriz Reese Witherspoon, quien interpretaba a Nicole Walker, una estudiante de secundaria que se enamora de un hombre manipulador y peligroso, David McCall, interpretado por Mark Wahlberg.

La estrella Reese Witherspoon, de 47 años, ha revelado ahora en una entrevista que no quería participar en la escena de sexo, y que "no tuvo ningún control" sobre esta secuencia donde su personaje adolescente experimenta un orgasmo junto al personaje de David.

"No estaba explícito en el guion que eso es lo que iba a pasar, así que creo que eso fue algo que el director pensó por su cuenta y luego me preguntó en el set si lo haría y le dije que no", explica Reese en una entrevista reciente de Harper's Bazaar. Y aunque solicitó un doble de acción para las tomas de cintura para abajo, no se lo concedieron, por lo que "no fue una experiencia particularmente buena".

Película 'Fear' | Getty Images

Aunque la experiencia no fue positiva, confirma que no está traumatizada "ni nada de eso, pero fue formativo". "Me hizo comprender cuál era mi lugar en el orden jerárquico del cine". La actriz Oscar ha interpretado papeles que han definido su carrera, como 'Una rubia muy legal', 'Sweet Home Alabama' y 'Walk the Line'.

Para Witherspoon es "otra de esas historias que me hizo querer ser un agente de cambio y alguien que tal vez pueda estar en una mejor posición de liderazgo para contar historias desde una perspectiva femenina en lugar de desde la mirada masculina", explica.

Una película que fue un éxito y que recaudó más de 20 millones de dólares en taquilla con un presupuesto de 6.5 millones. 'Fear' sin duda dejó a Reese las ideas claras e hizo que saltara a las grandes pantallas.