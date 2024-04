Rebel Wilson confiesa que perdió la virginidad a los 35 años con este actor: "Nadie iba a encontrarme atractiva sexualmente"

Rebel Wilson se encuentra en un momento de su vida personal y profesional muy especial, ya que se han publicado recientemente sus memorias bajo el título Rebel Rising: A Memoir. La actriz de 44 años se ha sincerado para contar algunos de los episodios más destacados de su carrera y otros detalles personales que en los últimos días han acaparado titulares.

Antes de que las memorias saliesen a la luz ya se adelantaron algunos de los temas que Wilson iba a tratar en estas páginas, como el problema que tuvo con Sacha Baron Cohen , que tomó Ozempic mientras hacía dieta (medicamento que quita el apetito) o qué hizo para tratar de adelgazar, como puede verse en el vídeo de arriba. Ahora, ya publicado, el libro desvela otro momento de la vida de la actriz que se desconocía hasta la fecha y es cuándo perdió la virginidad y con quién.

La intérprete de Dando la nota ha contado que su primera vez fue a los 35 años con el actor y comediante Mickey Gooch Jr., hijo del banquero multimillonario Michael Gooch. Ha explicado que esperó a mantener relaciones porque sentía que "como chica con sobrepeso, nadie iba a encontrarme realmente atractiva sexualmente". Además, ha confesado que Mickey no sabía que era virgen.

"Y, Micks, sé que esto debe ser nuevo para ti si lo estás leyendo, pero sí que perdí mi virginidad contigo". Wilson ha compartido que decidió perder su virginidad cuando descubrió que su madre tenía cáncer de mama, entonces sus pensamientos cambiaron.

"La vida es corta. No quería vivir mi vida sin experimentar el sexo. Experimentar el amor. Le dije al universo que finalmente estaba lista. Iba a sentir miedo y simplemente lo hice. Iba a hacerlo con el siguiente chico que apareciera, que también pareciera un candidato adecuado para casarse", ha explicado la intérprete.

En lo que respecta a su relación con Gooch Jr., ha contado que le conoció gracias a su compañera de Dando la nota Hana Mae Lee. Tras conocerse, Rebel ha dicho que Mickey "la persiguió" durante un mes para salir y que finalmente decidió invitarle a que se quedase con ella en Nueva York. A esto ha añadido que la noche anterior a mantener relaciones vio porno y usó un vibrador "como preparación" y que, una vez lo hicieron, ella quería estar con él "todo el tiempo".

"Me imaginaba tener sexo y tener intimidad y pensaba que siempre estaría en mi cabeza. Ahora soy alguien que vive de verdad en su cuerpo. Y me está encantando. Ahora tengo novio y, para empezar, es guapo y rico", ha compartido la actriz que pensó en aquel momento. Además ha dicho: "Y luego simplemente sucede. Tengo relaciones sexuales. Introduzco química sexual en mi cuerpo, lo que realmente me une a él. Estoy en mi peso más alto pero este gran chico me encuentra deseable. Me sentía increíble".

En una entrevista con People también ha querido incidir sobre el tema de la edad: "La gente puede esperar hasta que este lista o sentirse más madura. Y eso es un mensaje positivo. Tú obviamente no tienes que esperar hasta tus treinta como yo, pero no debes sentir presión como una persona joven".

La relación duró seis meses y tuvo que acabar por las adicciones de Mickey. Rebel esperó un año para ver si podía estar limpio y retomar su relación, pero no pudo ser. A pesar de que ya no fuesen novios, se hicieron muy buenos amigos y Mickey incluso compartió en 2021 una fotografía con ella en la que le dedicó unas bonitas palabras: "¡La chica más guapa que conozco!... Por fuera y por dentro".