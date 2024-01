Rebel Wilson cuenta que ha vuelto a ganar 15 kilos tras su gran cambio y lo mal que se siente consigo misma: "Perdí el foco"

Rebel Wilson empezó el año 2020 con un propósito muy claro, cambiar su estilo de vida. La actriz se concienció y empezó a hacer deporte y empezar a comer de forma saludable y equilibrada.

Los resultados no tardaron en verse y poco a poco empezó a adelgazar, mejoró su salud y ganó confianza. A lo largo de todo este tiempo Rebel logró perder unos 35 kilos en total. Pero, ahora, la intérprete se ha sincerado en un post que ha publicado en Instagram donde explica que ha subido de peso.

"Trabajar muy duro ha significado que, debido a todo el estrés, ¡he ganado 15 kg (30 libras)! Me hace sentir mal conmigo misma... no debería... pero lo hace. Estoy muy orgullosa del trabajo que he estado haciendo en nuevas películas y en mis memorias, ha sido DEMASIADO y he perdido el foco en mi estilo de vida saludable. ¿Alguien más está pasando por lo mismo?", escribía junto a unas fotos suyas en un jacuzzi.

Además, la actriz luego editó el mensaje y escribió al ver las reacciones que estaba recibiendo: "Actualización: me desperté esta mañana y leí todos sus comentarios; se me llenaron los ojos de lágrimas. ¡Gracias a todos!)".

Y es que son muchos los mensajes de apoyo y ánimo que Wilson ha recibido: "¡Es difícil! Todo el mundo está orgulloso de ti, pero ya te queríamos, ¿no? No importa el tamaño, sigues siendo hermosa y divertida. No todo el mundo estaba destinado a ser talla 2. Ciertamente, no te sientas MAL por eso".

"Eres genial y te ves aún mejor. No dejes entrar la duda. Hasta pronto Mujer Maravilla" o peso no cambia tus habilidades de actuación ni tu personalidad brillante que todos amamos. Sigue siendo una inspiración para nosotros y nuestras hijas", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Rebel ha tenido un año muy productivo a nivel profesional y tiene actualmente 5 proyectos en producción. Además, a nivel personal se convirtió en madre por primera vez en noviembre de 2022 y está prometida con su novia, la diseñadora Ramona Agruma.