Rebel Wilson anuncia por sorpresa que ha sido madre y presenta a su precioso bebé: "Un hermoso milagro"

Rebel Wilson ha sorprendido a todo el mundo al revelar que ha sido madre. La actriz ha utilizado su cuenta de Instagram para dar esta preciosa noticia donde además nos presenta a su precioso bebé con una foto donde aparece tapándose la carita.

Wilson ha tenido una niña a través de gestación subrogada tal y como ella misma explica en el mensaje que ha acompañado el post en la red social: "Estoy más que orgullosa de anunciar el nacimiento de mi primera hija, Royce Lillian, nacida la semana pasada a través de un vientre subrogado".

"Ni siquiera puedo describir el amor que tengo por ella, ¡es un hermoso milagro! Siempre estaré agradecida con todos los que han estado involucrados (ustedes saben quiénes son), han sido años de desarrollo... pero en particular quería agradecer a mi hermosa madre subrogada que la llevó y la dio a luz con tanta gracia y cuidado. Gracias por ayudarme a formar mi propia familia, es un regalo increíble. ¡¡El mejor regalo!!", sigue diciendo.

Para terminar mostrando su emoción por ser mamá: "Estoy lista para darle a la pequeña Roycie todo el amor imaginable. Estoy aprendiendo rápido... ¡Mucho respeto a todas las mamás! Orgullosa de estar en tu club".

Los problemas de fertilidad de Rebel Wilson

Rebel Wilson ha hablado en varias ocasiones sobre su deseo de ser madre y los problemas de fertilidad a los que se ha enfrentado en el pasado. Así, en el año 2020 empezó su Año de la Salud donde la actriz empezó a cambiar su estilo de vida por uno más saludable y, como consecuencia, perdió mucho peso.

Fue ella misma quien reveló que el motivo principal por el que tomó la decisión de cambiar sus hábitos se debían a que quería ser madre y un especialista en fertilidad le aconsejó que bajara de peso: "Me miró de arriba abajo y me dijo: 'Te iría mucho mejor si fueras más saludable'", declaraba Rebel a 'People'.

"Me quedé desconcertada. Pensé: 'Oh, Dios, este tipo es tan grosero'. Tenía razón. tenía mucho exceso de peso. Es casi como si no hubiera pensado en mis propias necesidades. Pensé en las necesidades de un futuro hijo que realmente me inspiraron a ser más saludable".

Actualmente Rebel Wilson está saliendo con la diseñadora de joyas Romana Agruma, relación que confirmó el pasado mes de junio.

