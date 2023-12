La reacción de Emma Stone cuando le preguntan si Taylor Swift escribió "When Emma Falls in Love" sobre ella (y Andrew Garfield)

Emma Stone y el resto del elenco de Pobres Criaturas, lo nuevo de Yorgos Lanthimos, han asistido a la premiere de Nueva York.

Y, aunque no ha querido robar protagonismo al evento, Taylor Swift también acudió para apoyar a su amiga Emma sin pasar por la alfombra roja. La artista, que acaba de ser nombrada Persona del Año por Time, disfrutó del evento con un total look negro.

Taylor Swift en la premiere de Pobres Criaturas de Emma Stone | Cordon Press

Su presencia animó a la reportera de ET que, ya que hablaba con Emma, quiso preguntarle lo que muchos fans se llevan preguntando desde hace unos meses, cuando Taylor lanzó el álbum Speak Now (Taylor's Version), que incluía una canción inédita From the Vault llamada "When Emma Falls in Love".

Las especulaciones sobre si se trata de Emma Stone no se hicieron esperar, y es más los fans conectaron todos los puntos asegurando que se trataba del tiempo en que Emma se enamoró de Andrew Garfield, la pareja de actores tuvo un romance tras rodar The Amazing Spiderman.

Emma Stone y Andrew Garfield | Gtres

Cuando la periodista le pregunta, de forma directa, si Taylor escribió el tema sobre ella, Emma intenta disimular y solo dice "Oh...", y acaba desviando la atención añadiendo "tendrías que preguntárselo a ella", con una risa nerviosa.

"¡Quizás lo haga! Porque se dice que está por aquí esta noche, a ver si tengo la oportunidad...", insiste la periodista, pero Emma sigue sin entrar al trapo y responde "¡pues ya veremos!".

Finalmente, Taylor no posó en la alfombra roja ni concedió entrevistas, como suele ocurrir siempre con ella, por lo que nos quedaremos con la duda y las teorías de las swifties.