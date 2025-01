La reacción de Ariana Grande al preguntarle todo el mundo si va a interpretar a Audrey Hepburn

Ariana Grande ha catapultado a lo más alto su carrera como actriz después de deleitarnos con su interpretación en Wicked. La artista ha sido nominada al Globo de oro y la película está recogiendo las mejores críticas.

Así, tanto ella como sus compañeros de reparto acudieron a los pasados premios National Board of Review 2025 donde Wicked recibió el premio a la Mejor película.

Durante la alfombra roja Ariana estuvo hablando con varios medios donde muchos fueron los que le preguntaron si podría llegar a interpretar a la mismísima Audrey Hepburn en algún futuro biopic. Y es que, la imagen de la cantante últimamente recuerda mucho a los looks de aquella época.

"Siempre me ha gustado el glamour del viejo Hollywood, Marilyn [Monroe] y Audrey siempre han sido mis referencias", explica sobre su imagen a Access Hollywood.

"Siempre me han gustado las siluetas de los años 50 y 60 y el estilo retro vintage... No puedo ni pensar en un momento en el que no haya tenido esa idea en mente. Mi estilista, Mimi [Cuttrell ], y yo hemos estado inclinándonos por eso".

Pero cuando le preguntan directamente sobre si sería la protagonista de Desayuno con diamantes en la gran pantalla dice: "Dios mío, ¿por qué todo el mundo me pregunta esto? ¡Estás loca!. Estás loca, estás loca, estás loca. Estás loca. Te amo".

Y esta fue su reacción a Entertainment Tonight ante la misma pregunta en el mismo evento: "Eso tendría que hacerse muy bien y de una manera tan perfecta... no sé. Pero es muy amable de tu parte".