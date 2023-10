Quién es Lorraine Nicholson, la atractiva hija de Jack Nicholson que cuenta cómo fue crecer con un actor de método

Lorraine Nicholson es la hija de la icónica y admirada pareja de actores formada por Jack Nicholson y Rebecca Broussard, por lo que la atractiva joven de 33 años creció en el seno de una familia rica y exitosa en Hollywood rodeada de fiestas glamourosas como las que nos cautivan en la gran pantalla.

Y así fue desde el primer día que llegó al mundo, porque Lorraine está convencida de que sus padres "celebraron una fiesta en toda regla en la sala del Cedars-Sinai" el día que nació. "Los adultos constantemente se me acercan y me dicen: 'Yo estuve allí el día que tú naciste'", ha explicado durante una entrevista para Vanity Fair.

Quizá de ahí ha heredado su pasión por organizar cenas junto a personalidades icónicas tanto del viejo como del nuevo Hollywood. Una afición que compagina con las clases de tai chi solo para mujeres y la escritura. Actualmente la joven está escribiendo un artículo basado en las vivencias de una bailarina que lo perdió todo cuando se casó con un administrador de dinero que engañaba a los inversores empleando la técnica del esquema Ponzi, un tipo de estafa piramidal. Además, Lorraine también está desarrollando un podcast sobre la actriz griega Helena Kallianiotes quien fue musa de la artista visual americana Eve Babitz.

La joven trató de seguir los pasos de su padre y se inició en el mundo de la actuación: "Todos los que me rodeaban eran artistas, ni siquiera se me ocurrió hacer otra cosa". Sin embargo, Lorraine apunta que no tenía "esa naturaleza confiada" que debe tener una actriz por lo que, tras graduarse en la Universidad de Brown, encontró su vocación, la dirección.

En 2017, Lorraine escribió el guión y dirigió un cortometraje llamado Life Boat, donde seis adolescentes se ven envueltos en un juego de supervivencia por su consejero vocacional. Dicho corto recibió una gran acogida por el público e, incluso, se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca. En cuanto a sus gustos como directora, Lorraine lo tiene claro: "Me atraen mujeres que son escoria".

Rodeada de personalidades de la industria desde pequeña, Nicholson ha revelado que, en una ocasión, perdió su diario y cuando lo recuperó tenía una nota del mismísimo Marlon Brando, su vecino, que le escribió: "Querida Lorraine, dejaste esto en el camino de mi entrada. Amor para ti, el gordo de al lado".

Por si fuera poco, sus mejores amigos de la infancia eran los hijos del fundador y editor jefe de la revista Playboy, Hugh Hefner. "En la Mansión Playboy, podías pedir cualquier comida que quisieras. Solía pedir kilos de puré de patatas y guisantes", ha revelado Lorraine, quien también ha recordado las habilidades actorales de su padre.

Como buen artista de método y para preparase papeles como el del film Lobo, Lorraine recuerda que, cuando ella se iba al colegio, su padre se despedía "aullando y gritando al coche" con el objetivo de meterse en la piel de su personaje ya de buena mañana. Sin duda, un curioso secreto propio de Jack.

Atraída por las excentricidades de Hollywood, no cabe duda de que Lorraine tuvo una infancia divertida y fuera de lo común, y que aún tiene mucho que decir. Así que no la perdáis de vista.