¿Quién es Justin Baldoni, el actor al que ha denunciado Blake Lively? Está casado con esta actriz y tiene 2 hijos

Justin Baldoni lleva muchos años dentro de la industria de Hollywood pero hasta hace unos meses era un gran desconocido para muchos.

Ahora, todo el mundo sabe su nombre y conoce su cara después de que Blake Lively lo haya denunciado por acoso sexual durante el rodaje de It Ends with Us (Romper el círculo) y por iniciar una campaña para afectar a su reputación.

Baldoni arranca su carrera escribiendo y dirigiendo. Uno de sus primeros logros es la creación de documentales My Last Days con los que tuvo un gran éxito y por lo que decide fundar su propia productora Wayfarer Entertainment.

Justin, además, va realizando pequeños trabajos como actor en episodios de importantes series como Embrujadas, CSI: Miami o Everwood. Hasta que llega su gran oportunidad como actor al ser elegido para interpreta a Rafael Solano en Jane the virgin, desde 2014 hasta 2019.

La adaptación de la novela It Ends with Us iba a ser otro de sus grandes proyectos con Blake Lively como protagonista y él como actor principal y director pero, finalmente, la polémica ha estado servida desde su estreno. Primero por la mala relación entre ambos y, ahora, por la denuncia de la actriz.

Justin Baldoni nació en Los Ángeles y se crio en Medford, Oregón. Su padre es de origen italiano y su madre es judia. Además, a nivel personal, se casa con la también actriz Emily Baldoni en el año 2013 junto a la que sigue casada y tiene 2 hijos. Una niña llamada Maiya Grace que nace en junio de 2015 y un niño llamado Maxwell Roland-Samuel que nace en octubre de 2017.

El 24 de enero de 2025 cumplirá 41 años y, por el momento se ha manifestado a través de sus abogados para asegurar que las acusaciones de Blake Lively son "falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de herir públicamente".