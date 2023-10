Por qué Brad Pitt juró no hacer más escenas de sexo en sus películas por Angelina Jolie

Durante años, Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas que causó mas sensación en Hollywood desde que se conocieron en el set de Sr. y Sra. Smith en 2005. Tanta era la admiración que millones de fans sentían por la pareja que su posterior separación en 2016 causó mucho revuelo.

Desde entonces, su relación se ha visto marcada por numerosos conflictos que continúan en la actualidad, entre ellos la disputa por la custodia de sus hijos o la batalla por la venta de la bodega Château Miraval que finalmente ha ganado la actriz, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Sin embargo, aquellos maravillosos años en los que Jolie y Pitt estuvieron enamorados aun se recuerdan. Durante una entrevista con Esquire, el amigo cercano del actor, Frank Pollaro, ha rememorado que Pitt tomó la firme decisión de "no hacer ninguna escena íntima con ninguna otra mujer desde que conoció a Angelina", para no faltarle el respeto a su actual exmujer durante los años que estuvieron saliendo. En el momento Pollaro aseguraba que "él está loco por ella, y ella siente lo mismo por él".

La expareja conocía de primera mano la intimidad y complicidad de la grabación de dichas escenas y cuánto puede unir a dos actores ya que ellos mismo se enamoraron y compartieron una escena sexual en el rodaje de Sr. y Sra. Smith. En aquella época, además, Pitt mantenía una relación con Jennifer Aniston.

El director de la exitosa cinta de asesinos a sueldo, Doug Liman, ha afirmado para Entertainment Weekly que el propio productor, Dave Matalon, tenía dudas sobre la grabación de dicha escena sexual precisamente por el vínculo que, en aquel momento, Pitt y Aniston compartían.

"Dave dijo: Mira, sinceramente estoy preocupado por los fans de Jennifer Aniston que hay por ahí. No quiero perder ese pequeño público especializado de personas que son grandes fans de Jennifer Aniston y que odiarán a Angelina Jolie si la escena de sexo es demasiado sexy. La gente verá la escena de sexo y dirá: 'Oh, así es como lo hizo Angie'. Será como: 'Ella usó sus artimañas para seducirlo'", ha relatado.

Tras su divorcio, Pitt retomó el rodaje de íntimas escenas en sus películas, pero el escándalo no tardo en aparecer tras el estreno de la cinta de 2016 Aliados en la que Pitt tuvo que rodar una escena sexual con la exitosa actriz francesa Marion Cotillard, quien no ha dudado en describir su "incómoda" experiencia para US Weekly.

"Ensayamos y teníamos una coreografía muy determinada, y eso luego te permite libertad. Cuando sabes exactamente lo que hará tu cuerpo, entonces puedes actuar y puedes ser libre para ofrecer emociones y sentimientos porque no piensas: '¿Qué voy a hacer a continuación? ¿Voy a ponerme encima de él?' Es una situación incómoda", ha explicado.

Brad Pitt y Marion Cotillard, muy sonrientes | Paramount Pictures

A pesar de la incomodidad que ambos sentían, su complicidad en pantalla saltó tan a la vista que no tardaron en aparecer rumores que atribuían la separación y tensa relación entre Jolie y Pitt a la química que se apreciaba entre el actor y Cotillard, quien finalmente lo desmintió.