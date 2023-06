Primer tráiler de 'Challengers': Zendaya en el triángulo amoroso más picante del director de 'Call me by your name'

Zendaya protagoniza lo nuevo del director Luca Guadagnino, responsable de 'Call me by your name'.

'Challengers' es un drama sobre tenis que se estrena el próximo 15 de septiembre y Warner Bros. ya ha presentado su primer tráiler.

La cinta cuenta con la estrella de 'Dune' y 'Euphoria' Zendaya junto a Josh O'Connor ('Normal people') y Mike Faist ('West Side Story'), en un triángulo amoroso que promete subir la temperatura.

La historia gira en torno a Tashi Duncan (Zendaya), una antigua niña prodigio del tenis que se convierte en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por sus técnicas dentro y fuera de la pista.

Está casada con un campeón que está en una racha de perder partidos (Faist) y la estrategia de Tashi para la redención de su marido toma un sorprendente giro cuando se tiene que enfrentar al consumido Patrick (O'Connor'), su antiguo mejor amigo y exnovio de Tashi.

A medida que su pasado y presiente colisionan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse a sí misma cuál es el precio de ganar.