Primer tráiler de 'After. Amor infinito', la última parte de la saga con Hardin y Tessa al límite

Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin regresan una vez más como Hardin Scott y Tessa Young en 'After. Amor infinito' ('After Ever Happy'), la cuarta y última parte de la saga creada por Anna Todd.

Después del dramático final de 'After. En mil pedazos', la vida de Hardin está patas arriba y su relación con Tessa se tambalea por su actitud. El primer tráiler demuestra que este será el eje de la última entrega con la que se despedirán los protagonistas.

No será sin embargo el final de 'After', que ya anunció nuevas historias con la misma directora, Castille Landon, pero que no contarán con Josephine y Hero.

El 26 de agosto llega esta cuarta y última parte de la franquicia a los cines de España, donde los protagonistas Tessa y Hardin se verán en una encrucijada: ¿Debe continuar Tessa tratando de salvarlo a él y a su relación, o es hora de salvarse a sí misma? El final de esta saga promete ser épico.

Hasta que llegue el momento os dejamos este tráiler que puedes ver arriba, con la canción 'Can't Get Enough' de Kat Leon x Nocturn.

Póster de 'After. Amor Infinito' | Diamond Films

'After' es la historia de dos almas gemelas que no pueden estar separadas, pero que no saben cómo estar juntas. Las tres primeras películas de la saga han obtenido un éxito arrollador en España, llegando a recaudar más de 8 millones y medio de euros en taquilla.

La saga está basada en el exitoso fenómeno literario escrito por Anna Todd, que se ha lanzado en más de 30 países y se han traducido a más de 15 idiomas, llegando a vender más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo. En España, editados por Planeta, se han vendido más de 1 millón de ejemplares.

Sinopsis de 'After. Amor infinito'

Se acerca el final de AFTER. El amor de Tessa (Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes Tiffin) nunca ha sido fácil. Mientras él permanece en Londres después de la boda de su madre y se hunde cada vez más en su propia oscuridad, ella regresa a Seattle y sufre una tragedia.

Tessa es la única capaz de entenderle y calmarle... él la necesita, pero ella ya no es la chica buena y dulce que era cuando llegó a la universidad. Deberá plantearse si lo que debe hacer ahora es salvar a Hardin y su relación con él, o si ha llegado el momento de pensar solo en ella. Si quieren que su amor sobreviva, primero tendrán que trabajar en sí mismos. ¿Será su destino seguir estando juntos?

Seguro que te interesa

Entrevista a Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford ('After: Almas perdidas'): ¿Cómo se han despedido de la saga?