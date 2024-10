El primer marido de Jennifer Lopez culpa a Sean 'Diddy' Combs de su divorcio: "Comenzaron los engaños y las mentiras"

Ojani Noa, el primer esposo de Jennifer Lopez, ha sido noticia recientemente tras pronunciarse sobre el reciente divorcio de la cantante y Ben Affleck. Noa, quien estuvo casado con Lopez durante menos de un año a finales de los 90, expresó su empatía hacia Affleck y reflexionó sobre los desafíos de mantener una relación con una figura pública de su calibre.

Sin embargo, ahora Ojani ha decidido profundizar más en su propia experiencia cuando se separó de la cantante. Durante una aparición en Despierta América, Noa ha revelado detalles de su propio divorcio con la artista, y ha señalado directamente a Sean 'Diddy' Combs como uno de los responsables de la separación.

En su entrevista, Noa ha explicado que los problemas en su matrimonio comenzaron cuando Jennifer firmó con Sony para la producción de su álbum debut, On the 6. "Parte de ese divorcio fue culpa de Puffy", afirma Noa, refiriéndose a Diddy. "Cuando Sony vino y le pagó los millones que recibió, Puffy iba a ser uno de los productores de varias pistas del álbum". Ojani ha explicado que las largas distancias entre ellos también contribuyeron al deterioro de su matrimonio: "Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante y ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum".

Ojani Noa y Jennifer Lopez | Getty

Noa ha continuado explicando que esa distancia afectó profundamente la relación, y fue en ese tiempo cuando, según él, "comenzaron los engaños y las mentiras". Además, Noa ha lamentado las consecuencias personales que tuvo su divorcio con Lopez, afirmando que la cantante intentó sabotear su carrera tras la separación. Según sus palabras: "Yo le preguntaría: ¿qué fue lo que yo te hice a ti que me has llevado a la corte, que me has acusado, has mentido, has creado cosas falsas de mí y has llamado a diferentes compañías para que me boten y a networks de televisión para que no me den trabajo?".

Estas declaraciones reavivan la atención sobre el primer matrimonio de Jennifer Lopez, y también arrojan un poco de luz sobre su relación profesional y personal con Diddy.