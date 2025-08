La posible reunión de Zac Efron con los compañeros de reparto de una de sus películas más taquilleras: "No sé cómo no ha pasado aún"

Han pasado casi 20 años desde que el mundo entero conociera a Zac Efron con High School Musical. El joven actor conquistó a toda una generación entre bailes y canciones para, a partir de entonces, forjar su propia carrera en la industria de Hollywood.

Entre sus muchas películas que se convirtieron en un éxito rotundo en taquilla, Malditos vecinos se sitúa en el top 3 (la más taquillera fue El gran showman). En aquella cinta fue coprotagonista junto a Seth Rogen y Rose Byrne, quienes lideran actualmente el reparto de la serie de Apple TV+ Platónico.

Zac Efron, Seth Rogen y Rose Byrne en Malditos vecinos | Universal Pictures

Con el motivo del estreno de la segunda temporada, Rogen y Byrne han hablado del posible reencuentro del reparto de Malditos vecinos en la hipotética tercera entrega de Platónico. Algo que, teniendo en cuenta que Efron ya apareció en la serie creada por Rogen The Studio, parece muy factible que ocurra.

"No entiendo cómo no ha sucedido aún", ha comentado la actriz para The Hollywood Reporter, concretando que "ahora tengo claro que es lo que tenemos que hacer".

"Queremos que Ike y Zac participen en Platónico", añade Rogen, sumando así a la ecuación a Ike Barinholtz, quien también apareciera en la entrega original de Malditos vecinos.

Así pues, la reunión parece estar a la vuelta de la esquina. Un evento que los seguidores de ambas cintas celebrarán, dado que la tercera entrega de Malditos Vecinos jamás llegó a producirse.

Por el momento, Zac Efron se prepara para el estreno de su próxima película: Famous. Un thriller que verá la luz el próximo año.