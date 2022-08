La policía busca al 'doble' de Bradley Cooper por un presunto robo

Bradley Cooper lleva un tiempo acaparando todos los titulares y no precisamente por su faceta como actor. Y es que poco después de revelarse su fascinante caracterización como Leonard Bernstein para la serie 'Maestro', el rumor de un nuevo romance se extendió por Hollywood.

Ahora, un nuevo acontecimiento mantiene el foco en Bradley Cooper. Y es que esta noticia no podría ser más peculiar.

Siempre se ha dicho que todos tenemos un doble y puede que la policía de Georgia esté buscando al de Cooper.

Sí, tal y como lees, las cámaras de una tienda Home Depot captaron a un hombre muy parecido al actor robando en una de sus sucursales.

Hace unos días que la policía del condado de Henry publicaba en su cuenta oficial las fotos del misterioso hombre y no han tardado nada en viralizarse.

El gran parecido del ladrón con Bradley Cooper

Las cámaras lograron grabar el momento exacto en el que se producía el robo y se puede apreciar como el ladrón es casi idéntico a Bradley Cooper. En la imagen se aprecia a su 'gemelo' llevándose un kit de láser rotativo Bosch valorado en 629 dólares.

Es más, los comentarios en las redes no tardaron en llegar y fueron muchos los usuarios que bromearon con las imágenes: "¡Parece Bradley Cooper con una barriga cervecera!", "¡Sabes que son tiempos difíciles cuando Bradley tiene que robar!", "Cuando eres Bradley Cooper, se llama publicidad de productos en el hogar", decían algunos seguidores.

La policía salió a aclarar que el culpable no es Bradley Cooper y siguen buscando al ladrón para que cumpla con la ley. El actor no se ha pronunciado y no se sabe si lo hará, lo único que se conoce es que sigue ocupado grabando la película 'Maestro'.

Bradley Cooper no es el único que ha tenido que pasar por esta situación. David Schwimmer, el actor de 'Friends' pasó por lo mismo hace unos años, cuando atraparon a un ladrón que tenía un rostro muy parecido al suyo, por lo que no es la primera ni la última vez que volveremos a ver un caso así.

