Pensaron que había muerto: El dramático momento de Bruce Willis rodando esta escena de 'Jungla de cristal'

Bruce Willis es uno de los actores más admirados y queridos de Hollywood. Desgraciadamente, su familia anunciaba en marzo de 2022 su retirada como actor debido una enfermedad le afectaba a la comunicación. A mediados de febrero de 2023 la familia reveló su diagnóstico completo en un comunicado en el que compartían que el actor padece demencia frontotemporal.

A lo largo de su trayectoria como actor, Willis se ha ganado el corazón de millones de fans a los que ha conquistado protagonizando exitosas películas como 'El sexo sentido', 'Armageddon', 'Pulp Fiction', 'Red' y 'El quinto elemento', entre otras, y sus increíbles películas de acción en las que, incluso, sufrió algún accidente, como en el rodaje de 'Tears of The Sun' en 2002 en el que un dispositivo pirotécnico le golpeó en la cabeza. Bruce presentó una demanda contra la productora alegando que sufrió lesiones graves que podrían haber sido la causa de su enfermedad, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Con el lanzamiento del libro de Nick de Semlyen, 'The Last Action Heroes: The Triumphs, Flops, and Feuds of Hollywood's Kings of Carnage', ha salido a la luz un momento un tanto dramático que tuvo lugar durante el rodaje de 'Jungla de cristal' en 1988 y que hizo pensar al equipo de la película que Willis había muerto.

Bruce Willis en 'Jungla de Cristal' | Cordon Press

Durante una escena, el equipo de rodaje llevó a Bruce a lo alto de un aparcamiento de cinco plantas: "Mientras esperaba, frotándose las manos y vistiendo solo un par de pantalones negros, una manguera contra incendios blanca estaba enrollada alrededor de su tronco desnudo, una ametralladora Heckler and Koch MP5 colgaba de una correa de su cuello y un gel viscoso se untaba sobre su piel expuesta", ha relatado Semlyen. Dicho gel evitaría que el actor se incendiara.

Willis debía saltar de una repisa hacia una bolsa de aire situada debajo: "Mientras lo hacía, se detonaron grandes bolsas plásticas de gasolina, desatando una bola de fuego que voló a Willis hasta el borde de la bolsa", ha afirmado Semlyen.

Bruce Willis en la película 'Jungla de cristal' | Cordon Press

Bruce relató posteriormente: "Cuando aterricé, todos vinieron corriendo hacia mí y pensé que iban a decir: '¡Buen trabajo! ¡Attaboy! Y lo que estaban haciendo era ver si estaba vivo porque casi pierdo la bolsa".

'Jungla de cristal' fue un éxito en taquilla y llevó al estrellato a Willis convirtiéndose en un icono de las películas de acción.