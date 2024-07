Paul Mescal habla de sus "grandes y fuertes" músculos para Gladiator pero no quería parecer un "modelo de ropa interior"

Paul Mescal, es un actor irlandés de 28 años que se catapultó a la fama en 2020 con su aclamada interpretación de Connell en la serie Normal People. Desde entonces, ha protagonizado películas destacadas como Aftersun o Desconocidos, y próximamente protagonizará la secuela de la galardonada película Gladiator 2.

La esperada segunda parte ha estado en desarrollo y finalmente ya se ha lanzado el tráiler de la película. Este avance no solo ha revelado escenas épicas de la cinta, sino que también ha dejado a los fans sorprendidos por la impresionante transformación física de Paul Mescal, quien interpreta a la versión adulta de Lucius, el hijo de Lucilla de la primera entrega.

Recientemente en una entrevista con Capital FM ha hablado sobre su cambio físico y sobre su camino para conseguirlo: "Es un problema del primer mundo. Tenía todas las comodidades a mi disposición. Tenía un gran entrenador. La gente me decía qué comer y cuándo comer. Y creo que es solo una consecuencia".

El actor ha explicado también la necesidad de esta transformación para el papel: "Hay que entrenar mucho para estar en una película como ésta y me encantó. Por supuesto, a veces resulta aburrido. Es importante abordar el hecho de que hay que tener cuidado en este contexto".

"Tuve al mejor entrenador del mundo, tuve el apoyo del estudio y de la producción en todo esto y quiero ofrecer un personaje y una imagen que permita activar la imaginación de la gente. Tienes que hacer creer al público que se trata de alguien que sobreviviría a una violencia intensa a lo largo de la película, y no vas a sobrevivir si eres alguien que simplemente se va a pasear".

Pese a su cambio físico, Mescal ha comentado que no quería verse demasiado estético, sino lo más realista posible, así se lo ha comentado a ET: "No cambiamos nada la rueda, era bastante estándar en ese sentido, pero quería que no pareciera falso o demasiado estético de ninguna manera. Solo quería ser grande y fuerte y parecer alguien que pudiera causar un poco de daño cuando las cosas se ponen feas. Creo que, a veces, uno puede, en su afán por conseguir el look perfecto, acabar pareciéndose más a un modelo de ropa interior que a un guerrero".

La sorprendente transformación física de Paul Mescal para Gladiator 2 ha reflejado su dedicación y compromiso con el papel. Sus esfuerzos han generado gran expectación entre los fans, ansiosos por ver su actuación en el esperado estreno de la película.