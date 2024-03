Ola de críticas a Rupert Grint por los "desorbitados" precios para conocerle en un evento fan de Harry Potter

Las convenciones de fans donde pueden conocer e interactuar con los actores de sus películas y series favoritas son cada vez más comunes, y se realizan por muchos países del mundo.

En estos días está teniendo lugar la convención "Enter The Wizard World", con el reparto de Harry Potter.

A este tipo de eventos es habitual ver que acudan los gemelos Phelps (es decir los gemelos Weasley), Matthew Lewis (Neville) o incluso Tom Felton (Draco Malfoy, aunque se la ha perdido en esta ocasión).

Pero lo más especial de esta edición en París ha sido la participación de Rupert Grint, algo menos frecuente, lo que había sido un gran regalo para los fas de poder conocer a su ídolo Ron Weasley.

Sin embargo, al salir a la luz los precios de los paquetes de la convención, muchos potterheads se han mostrado indignados o decepcionados por lo que pedían por una foto con el actor y mucho más por hablar con él.

Las entradas de las convenciones suelen comenzar en unos 45€ de media, y sin embargo la Enter the Wizard World tenía las entradas más baratas al precio de 119€.

Los fans también señalaban que la única opción para poder hablar con Rupert era un meet and greet -limitado a solo 30 personas- que costaba 349€ por cabeza para charlar durante media hora. Algo que resulta aún más llamativo para los fans que recordaban que Grint es billonario, no solo por su tiempo en Harry Potter, sino por sus inversiones en los últimos años, puedes ver más en el vídeo de arriba.

"Vuestros precios son desorbitados. He sido potterhead desde el libro uno y esta será la primera convención que desafortunadamente no pueda asistir, porque no me lo puedo permitir. A no ser que pague con un riñón", era uno de los comentarios de estos fans decepcionados en las redes de la organización.

No obstante, pese a sus precios muchos fans han tenido la fortuna de poder conocer a sus actores favoritos y hacerse selfies con cada uno (al precio de 150€) o todos juntos (si tienes 390€).

Por suerte durante la convención también hay otras actividades, con paneles y charlas entre los actores en las que han podido ver reunidos a Matthew Lewis, Rupert Grint, James y Oliver Phelps, Jessie Cave (Lavender Brown), Alfred Enoch (Dean Thomas) y Devon Murray (Seamus Finnigan).

Y tú, ¿has ido a alguna de estas convenciones?