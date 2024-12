Nicholas Hoult estuvo a punto de ser atacado por lobos durante el rodaje de Nosferatu

Nicholas Hoult ha relatado uno de los momentos más peligrosos de su carrera, el que vivió durante el rodaje de Nosferatu, cuando casi fue atacado por lobos.

Lo ha hecho en el programa Late Night with Seth Meyers, donde el propio Meyers ha explicado que Hoult estuvo "aterrorizado durante gran parte de esta película".

Y es que como contó el actor británico, cuando ha sentido verdadero miedo en la vida, este sentimiento solo lo había manifestado de forma interna, así que transmitir miedo y pavor había sido algo nuevo para él.

Pero durante el rodaje de Nosferatu también sintió un miedo físico, real. Ocurrió en una escena en la que a su personaje le persiguen los lobos y huye por una ventana intentando escapar de ellos.

Mientras preparaban la escena, los lobos estaban atados y lejos de Nicholas. "Yo estaba corriendo alrededor y preparándome para la toma y ellos estaban atados con correas y ladraban con la muerte en sus ojos. Querían comer".

En una de las tomas Hoult tardó más en salir por la ventana y los lobos, ya sueltos, casi le alcanzan. "Esa toma no se pudo usar", ha explicado, porque el director, Robert Eggers, le dijo que había hecho una mueca ridícula mientras escapaba de los lobos.

Hoult después revisó lo que se había grabado y estuvo de acuerdo con Eggers en que era demasiado gracioso para estar en el montaje final, pero le confirmó al director "que era miedo real".

Además, mientras rodaba esa escena, el actor cayó en la cuenta de que no sabía qué ocurriría si los lobos realmente le pillaban. "No sé qué hubiera pasado si no hubiera salido por la ventana, ¿para qué los entrenan?".