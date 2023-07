Muere el nieto de Robert De Niro, Leandro De Niro, a los 19 años

La familia de Robert De Niro está de luto después de saber que su nieto, Leandro De Niro Rodríguez, ha muerto a los 19 años. El joven era el único hijo de su hija mayor, Drena, quien ha sido la encargada de dar la triste noticia.

Drena compartía una foto de Leandro junto a este sobrecogedor texto donde dice: "Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de lo que se puede decir con palabras desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho mi bebé, lo siento mucho @carlosmare. Descansa en Paz y Paraíso Eterno mi querido niño".

En el texto nombra al artista Carlos "Mare" Rodríguez, el padre de Leandro, quien publicó en su cuenta de Instagram primero una imagen en negro. Para después subir otro post donde se ve una foto de ellos de espaldas cuando Leandro era más pequeño con la que das las gracias por los mensajes de apoyo.

Además, en el post hay un texto donde se puede leer: "Esto es un shock inmensurable y es muy triste decir adiós a nuestro amado Leo. Queremos dar las gracias por todo el amor y el apoyo recibido pero os pedimos privacidad en este momento para procesar este inconsolable momento".

Por el momento no se saben más datos sobre la causa de la muerte.

Drena es la hija mayor de Rober De Niro, el actor adoptó a Drena cuando se casó con Diahnne Abbott, relación de la que nació también su hijo Raphael.

El actor tiene en total 7 hijos de distintas relaciones. La última de sus hijas, Gia Virginia Chen-De Niro, nacía hace solo unos mesesfruto de su relación con su novia Tiffany Chen.