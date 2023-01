Muere Carole Cook, actriz de 'Dieciseis velas' y estrella de Broadway, a los 98 años

La actriz Carole Cook ha muerto a los 98 años. La intérprete siempre será recordada por dale vida a la dicharachera abuela Helen en la mítica película de los 80, 'Dieciséis velas'.

Además de participar en múltiples películas a lo largo de los años como 'Algo que perder' o 'Unidos por el destino', Cook también se convirtió en una estrella de Broadway con el musical de de 1980 "42nd Street" en el que interpretaba a Maggie Jones.

El marido de la artista, el actor Tom Troup, ha explicado que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca. Por otro lado, según el comunicado enviado a la CNN por su agente, Robert Malcolm, Cook falleció "pacíficamente" el pasado miércoles cuando tan solo 3 días después, el sábado, habría cumplido 99 años.

Además de su impecable recorrido profesional, Cook siempre será recordada como una gran activista defensora de las organizaciones benéficas contra enfermedades de transmisión sexual como el VIH o el SIDA. La artista trabajó más de 30 años con el teatro musical benéfico de estas enfermedades, 'STAGE LA', además de participar anualmente en la organización benéfica 'Help Is On The Way' en San Francisco.

En 2015, en una entrevista para 'Broadway Word' ya habló sobre la muerte y declaró lo siguiente: "Me gustaría ser recordada como alguien que trajo una pequeña diferencia para bien en la vida de las personas".

"Todos queremos ser amados", explicó la actriz. "Y me gustaría que pensaran 'Me alegro de haberla conocido'".