'Philadelphia', la película de Jonathan Demme de 1993, hizo que Tom Hanks se alzara con su primer Oscar en la categoría de 'Mejor Actor Protagonista'.

Un film donde el actor daba vida a Andy Beckett, un abogado homosexual, discriminado en su ámbito laboral, que es despedido por los jefes de su bufete cuando se enteran de que es portador del VIH.

En su día, la cinta tuvo un gran éxito, sin embargo, actualmente los tiempos no son los que eran y su estreno ahora quizás tendría una repercusión muy distinta a la de aquel entonces. Tanto es así que, el intérprete incluso ha confesado que ahora no la protagonizaría.

Ha sido en una entrevista concedida a 'The New York Times' publicada este pasado 10 de junio, desde donde el que diera vida a Forrest Gump se ha sincerado sobre los nuevos tiempos que acontecen en la industria.

"El objetivo de 'Philadelphia' era no estar asustado. Y una de las razones por los que la gente no estaba asustada con esa película fue porque yo estaba interpretando a un hombre gay. Ahora, vamos más allá de eso. No creo que la gente acepte la falta de autenticidad de un heterosexual interpretando a un hombre gay", ha comenzado explicando para posteriormente plantear una pregunta a la que él mismo le ha dado respuesta.

"¿Podría un hombre heterosexual hacer lo que hice en en esa película ahora? No, y con razón", ha reflexionado, y continúa: "No es un crimen que alguien quiera exigir más de una película en el ámbito moderno de la autenticidad".

Tom Hanks en 'Philadelphia' | Fotograma de 'Philadelphia'

Tom Hanks, en boca de todos

Tom Hanks no ha sido solo noticia recientemente por esta confesión. Y es que, a lo largo de estos últimos días ha acaparado numerosos titulares por dos motivos que distan mucho entre ambos.

En primer lugar, su aparición en la premiere de 'Elvis' en Australia, cinta donde este da vida al mánager del cantante, desató la preocupación de sus fans al verle mucho más delgado y, especialmente, por su temblor de manos cuando sostuvo el micrófono para hablarle al público, tal y como muestran las imágenes en vídeo publicadas por 'Daily Mail'.

El segundo de ellos se debe a la enfurecida reacción que el actor tuvo a la salida un restaurante en Nueva York en el que estuvo cenando con su mujer, Rita Wilson. Y es que, una de las personas que les rodeaban mientras ambos se dirigían a su coche chocó contra su esposa, haciendo que esta se tropezara y casi cayese al suelo.

Razón por la que el actor conocido por interpretar a uno de los hombres más amables, el Sr. Rogers, brotó y extendió las manos frente al grupo de personas que les acompañaban antes de estallar y gritar: "¡Atrás, vete a la m*****!''.

Seguro que te interesa...

Primer tráiler de 'Elvis', el biopic con Austin Butler como el rey del rock y un Tom Hanks irreconocible