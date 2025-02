Millie Bobby Brown dispara los rumores de protagonizar el biopic de Britney Spears tras aparecer con este sorprendente nuevo look

Hace unos meses Universal revelaba que se está llevando a cabo un biopic de Britney Spears tras haber adquirido los derechos de las memorias de la cantante, The Woman In Me. La película estará basada en las vivencias de la artista y estará dirigida por Jon M. Chu, director de Wicked.

Previamente, Britney había rechazado que se hiciese una película sobre su vida, pero las tornas han cambiado y ahora ha decidido trabajar codo con codo con el productor Marc Platt para hacer posible este proyecto.

Todavía se está buscando a la actriz principal que interpretará a la legendaria Britney, pero el nombre que más resuena entre los fans es el de la actriz Millie Bobby Brown, quien acaba de sorprender a todos con un increíble cambio de look, luciendo una impresionante melena rubia que ha levantado sospechas de si realmente será ella la que interpretará el papel de la icónica cantante.

Millie Bobby Brown se tiñe de rubia | Instagram Millie Bobby Brown

En medio de los rumores, se ha rescatado una entrevista de Millie en Drew Barrymore Show en 2022 donde admitía que le gustaría interpretar a Britney. Además, la actriz confesaba que se sentía muy identificada con la cantante, ya que ambas han tenido que crecer bajo el ojo público y la presión mediática.

Este gran cambio en la apariencia de la actriz llega como punto y aparte en su carrera, despidiéndose de su personaje Eleven en Stranger Things y abriendo nuevas puertas a futuros proyectos. Quien sabe, quizás podamos ver a Millie luciendo su brillante melena rubia en este biopic de la reina del pop.