Tráiler de Las irresponsables, la nueva película de Laura Mañá: ¿Les dejarías tu casa a estas tres amigas?

Este jueves 24 de julio llega a los cines Las irresponsables, comedia dramática dirigida por Laura Mañá (El cuerpo en llamas) y protagonizada por Laia Marull (La Mesías), Betsy Túrnez (El 47) y Àgata Roca (Un nuevo amanecer). Jordi Sánchez, Ruth Llopis y Berto Romero completan el reparto principal. La película cuenta con la participación de Atresmedia.

Laura Mañá y Marta Buchaca (Litus) firman el guion que adapta la obra de teatro homónima del argentino Javier Daulte. La obra de teatro se estrenó en octubre de 2021 en el festival Temporada Alta de Girona en versión catalana dirigida por Sílvia Munt. Hizo temporada en el teatro Villarroel de Barcelona convirtiéndose en uno de los éxitos del retorno a los teatros post-pandemia. La película clausuró el BCN Film Fest el pasado 2 de mayo.

En palabras de la directora: Las irresponsables es un canto a la vida, a la reconciliación, a la amistad... Eso me pareció cuando vi la obra de teatro; de todas maneras, lo que más me sedujo fue la idea transgresora de imaginar quién es la otra persona que habita dentro de cada una de nosotras. Esta mujer ‘irresponsable’ que hace lo que no debe, la desconocida...la que nos da miedo, pero que a la vez nos excita."

Sinopsis de Las irresponsables

Nuria, Lila y Andrea se disponen a pasar un fin de semana juntas fuera de la ciudad en una casa inteligente, de lujo y llena de obras de arte que un amigo de Nuria les ha ofrecido. Su grupo de WhatsApp se llena de buenas intenciones… pero en realidad a las tres les da pereza acudir a la cita. Después de la primera noche todo cambia... las confesiones, emociones y deseos compartidos alrededor de la mesa les demostrarán que la complicidad entre amigas es la mejor excusa (y oportunidad) para hacer realidad sus impulsos más irresponsables.

Las irresponsables es una producción de Arcadia y Afrodita Audiovisual AIE con la participación de 3Cat, Atresmedia y Movistar Plus +, y el apoyo del ICEC y la financiación del ICAA. Las ventas internacionales correrán a cargo de FilmSharks. Distribuida en cines por A Contracorriente Films