Jon M. Chu, director de Wicked, asegura que Britney Spears estará "muy involucrada" en su biopic

Esta semana se han celebrado los Globos de Oro, y Jon M. Chu fue uno de los grandes ganadores de la noche gracias a Wicked, que le ha traído mucho éxito con su gran acogida de crítica y público.

Durante la alfombra roja, el director habló con ET y, además de celebrar el reconocimiento, dejó entrever algunos detalles sobre sus próximos proyectos, entre ellos el muy esperado biopic de Britney Spears, The Woman In Me.

Wicked ha sido un éxito rotundo para Chu, pero ahora está mirando hacia el futuro con renovadas expectativas, ya que el reconocimiento de Wicked en la temporada de premios lo ha puesto en el radar de muchos. Así, uno de los proyectos que más interés genera es la película biográfica sobre Britney Spears, y aunque es pronto para hablar de muchos detalles, Chu no dudó en compartir algunas pistas.

"Es muy complicado. Es un proyecto en el que ella [Britney] va a estar muy involucrada. Aún estamos en una fase muy temprana, pero lo que puedo decir es que, sí, ella va a estar muy presente", aseguró Jon cuando se le preguntó sobre el avance de la película.

"Estoy pensando mucho en cómo abordar la historia, pero no quiero adelantar demasiado porque aún no hemos comenzado a rodar nada. Tengo algunas ideas, pero aún es muy pronto para revelar más detalles", explicaba el director, dejando claro que el proyecto está en sus etapas iniciales.

¿Quién encarnará a Britney Spears?

También le preguntan si había considerado a alguien específico para interpretar a Britney en la pantalla. "He visto todas las sugerencias de los fans, y las tengo en cuenta, porque a veces hay ideas geniales que podrían encajar. Pero realmente depende de la dirección que queramos darle a la película. Aún tenemos que ver cómo queremos contar la historia", cuenta Chu, manteniendo el misterio sobre quién podría ser la elegida para dar vida a la famosa cantante.

Algunos de los nombres que más han sonado en esos 'fan castings' son Sabrina Carpenter, Millie Bobby Brown o Sydney Sweeney.

Jon M. Chu, quien también destacó en la dirección de In the Heights y Crazy Rich Asians, está trabajando arduamente en un futuro que, sin duda, tendrá a muchos espectadores atentos.