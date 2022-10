Michael J. Fox, su reflexión más sincera tras la muerte de su madre y varias facturas de huesos

Michael J. Fox pasó a la historia del cine como el inolvidable Marty McFly de 'Regreso al futuro', pero siempre ha permanecido en la memoria de todos como un actor optimista y siempre dispuesto a decir todo con una sonrisa.

Sin embargo, la vida no siempre es justa y desde hace un tiempo se sabe que el actor atraviesa una de las peores etapas de su vida. Es más, era en marzo de este año cuando lanzaba sus memorias y en ellas hablaba de la crisis de optimismo que había tenido, puedes verlo en el vídeo de arriba.

Recientemente, lo vimos en la Comic-Con de San Diego, muy cambiado, tras confesar que padecía parkinson y que estaba apoyando la causa en busca de una cura.

Ahora, en una entrevista desgarradora con 'People' ha dado más detalles acerca de cómo ha vivido este último año.

Fue hace poco más de un mes cuando su madre, Phyllis Fox, fallecía a los 92 años. La pérdida le sobrecogió, pues ambos seguían muy unidos: "ella era una persona dulce, le encanta reír".

Y es que en el encuentro ha asegurado que su estado de salud también ha empeorado este año, pues el actor de 61 años acabó con varias fracturas: "Me rompí la mejilla, la mano, el hombro... Me pusieron un hombro de reemplazo y me rompí el brazo derecho, luego me rompí el codo".

Tras la cirugía por la rotura de mano, contrajo una infección y su optimismo empezó a disminuir. Es más, confesaba que a veces sentía que no era él mismo y que estaba de malhumor con todos.

Así, para evitar que sus cuidadores se sintieran mal les llegó a decir que se imaginaran que decía "por favor" y "gracias" siempre, pues si no lo hacía no era él quien estaba presente.

Asegura que ahora está centrado en repetirse "no te caigas" y para evitar más fracturas hará lo que sea necesario: "ya sea un andador o una silla de ruedas, un bastón o a alguien con un cinturón que le agarre la cintura y lo sujete".

Sea como sea, lo que está claro es que Michael J. Fox sigue luchando y lo sigue haciendo positivo y optimista, pues ha confesado que, a pesar de que "ha sido una lucha", "estoy feliz".

"Espero que las personas puedan encontrar la felicidad a pesar de lo que estén pasando", concluyó en una de sus entrevistas más emotivas.

