Michael J. Fox habla sobre volver a actuar y da más detalles de cómo enfrenta su enfermedad tras verlo en silla de ruedas

Michael J. Fox lleva desde los 29 años con Parkinson. Desde ese momento su vida cambió por completo y sus esfuerzos se centraron en poder convivir con la enfermedad y ayudar a otros creando la Fundación Michael J. Fox, desde la que se promueve la investigación de esta enfermedad degenerativa.

Tras haber vivido una entrada triunfal llena de cariño y aplausos en los BAFTA y haber abandonado su silla de ruedas para entregar a Oppenheimer el premio a Mejor Película, el actor ha vuelto a reaparecer en una entrevista previa a una gala benéfica de su fundación en la que ha contado si volvería o no actuar, cómo se sintió ante el caluroso recibimiento de los BAFTA o cómo ve su enfermedad.

El intérprete de Marty McFly ha recordado sus inicios en la actuación y ha confesado que a él le llamaba la atención todas las labores que se podían ejercer en Hollywood: edición, escritura, producción, dirección... Ha contado que quería "hacerlo todo" y ha bromeado diciendo que "los jóvenes de 22 años son desagradables", refiriéndose a que él tenía esa edad cuando quería probar tantas cosas nuevas. Por ello, se le ha preguntado, echando la vista atrás, si podía decir que había logrado todos sus objetivos.

Michael J. Fox en los Bafta 2024 | Reuters

"Creo que mi mayor objetivo era formar una familia. Tenemos cuatro hijos maravillosos y eso ha sido lo más importante. Y luego el otro es con la fundación", ha dicho a ET.

"Si alguien me ofrece un papel y lo hago y lo paso bien, genial. Quiero decir, el documental fue muy emocionante. Fue divertido. Nunca me habría fijado esa meta. Simplemente sucedió". Hay que recordar que el actor sacó a la luz Still para hablar de su lucha contra la enfermedad.

"Me dedicaría a actuar si surgiera algo en lo que pudiera poner mis realidades, mis desafíos, si pudiera resolverlo", ha expresado Michael sobre la posibilidad de volver a verlo interpretando.

Tras esto ha recordado el gran momento de los BAFTA, que puedes volver a ver en el vídeo de arriba. Se ha querido referir a la gran ovación: "Me encanta y lo aprecio, pero lo tomo más como un reconocimiento de la determinación y la resolución para resolver el gran problema, y de que todos tenemos el poder de hacer lo que sea que podamos hacer para que las cosas avancen. Creo que la gente simplemente dice: 'Gracias por aguantar e ir tras esto'. Y lo aprecio".

Fox ha explicado que siente que sirve como un faro y un símbolo de optimismo: "Eso es a lo que respondió la gente en los BAFTAS. El problema es que la gente realmente quiere creer que podemos hacer cosas y creo que me ven como alguien que está haciendo eso".

De hecho, ha contado que fue a la ceremonia A Country Thing Happened on the Way to Cure Parkinson celebrada también en Nashville y ha incidido en la ilusión que le hace estar en su ciudad: "El apoyo aquí es fantástico y es bueno mezclar las cosas e ir también a eventos como el de Country. Es genial estar en Nashville".

Sobre el Parkinson y su día a día ha explicado que no lo ve como los demás, que ven que puede tener días malos o buenos, o que es todo una lucha: "Después de 35 años o algo así desde que me diagnosticaron, esta es simplemente mi vida y no pienso mucho en ello. Ni siquiera pienso en eso. Excepto que estoy pensando en lo que vamos a hacer como comunidad para resolver esto y encontrar una cura, y a falta de una cura, crear centros de tratamiento que sean innovadores. Yo personalmente soy quien soy y esta es la forma en que fui construido. Y necesariamente estoy tratando de resolverlo por mí, lo estoy haciendo por todos. Pero es lo que es".

"Mi vida ha sido un gran viaje y sigue siendo un gran viaje. Y a pesar de todos los desafíos, viene con todas las cosas buenas", ha finalizado Fox.