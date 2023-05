Meg Ryan reaparece tras meses de silencio e impacta con su irreconocible rostro

Meg Ryan es una de las caras más recordadas del Hollywood de finales de los 80 y 90 gracias a títulos como 'Top Gun', 'Cuando Harry encontró a Sally', 'El chip prodigioso' o sus películas junto a Tom Hanks como 'Algo para recordar' o 'Tienes un e-mail'.

Por ello, durante estos años fue considerada como 'la novia de América' y sus comedias románticas arrasaban en los cines. Si bien fue una de las estrellas más rentables de su generación, durante los 2000 probó suerte en distintos géneros que no obtuvieron las mejores críticas. En 2015 se aventuró con la dirección y no es hasta este año, cuando presumiblemente volverá con 'What Happens Later', un proyecto del que poco se sabe aún.

Meg Ryan en 'Cuando Harry encontró a Sally' | Columbia Pictures

Durante este tiempo, es innegable que la intérprete se ha retocado el rostro aunque haya evitado hablar del tema, como señaló a la revista Porter: "No presto mucha atención a los comentarios que se hacen sobre si me he operado o no". Sin embargo, tras meses alejadas de los focos, Meg Ryan ha reaparecido y sorprendido con lo cambiada que está su cara a sus 61 años.

La actriz acudió a la presentación del documental de su amigo Michael J. Fox y su mujer, Tracy Pollan, compartió un carrusel de imágenes donde se aprecia su deterioro físico y en las que apenas se aprecian sus ojos azules con los que cautivó a millones de espectadores.

Las fotografías no han pasado desapercibidas en las redes sociales, llenándose inmediatamente de críticos, a los que, en la entrevista anteriormente mencionada, la propia Ryan llamó "estúpidos": "Hay mucho odio en el mundo de hoy. Es muy fácil juzgar".