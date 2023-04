Matthew Lawrence ('Señora Doubtfire') cuenta que fue despedido tras negarse a posar sin ropa para un "director importante"

Con el movimiento #MeToo surgieron multitud de testimonios sobre víctimas de acoso o agresión sexual con las que, hasta entonces, la industria cinematográfica parecía mirar hacia otro lado.

La lista de estrellas que han sufrido estas vejaciones es amplísima y, tras una primera ola de revelaciones después de que se destapara los abusos de Harvey Weinstein, entre otros, cada cierto tiempo surgen nuevos nombres que se unen a esta lista.

Uno de los últimos en contar su experiencia ha sido Matthew Lawrence, el niño de 'Señora Doubtfire' y amigo de Robin Williams.

Robin Williams en 'Señora Doubtfire' junto a los actores que hicieron de sus hijos | 20th Century Fox

El actor de 43 años ha recordado en el podcast 'Brotherly Love', que copresenta con sus hermanos, los actores Joey y Andrew Lawrence, que acudió a la llamada de un casting para una película de Marvel, cuya audición iba a ser en una habitación de hotel a la que no pudo creer que le llevaran, según sus palabras.

Allí, le esperaba "un director ganador de un Oscar muy importante": "Apareció en bata y me pidió que me quitara la ropa. Dijo que necesitaba sacarme unas Polaroids".

"Y luego me dijo que si hacía esto o aquello sería el próximo personaje de Marvel", aseguró. "No lo hice, y mi agencia me despidió porque me marché de la habitación de aquel director", confesó.

Junto a ello, reflexionó sobre el doble rasero que tiene Hollywood, a su juicio, con los actores que desvelan estos acosos.

"Terry Crews sale y lo cuenta y la gente se ríe de él. La gente no lo apoya", dijo. "¿Por qué? Porque es un hombre que representa la masculinidad, y creo que nuestra sociedad está menos preparada para escuchar estas situaciones de parte de los hombres que de las mujeres", explicó.

"En mi opinión, pocos chicos en la industria han salido y hablado sobre esto. También existen estas situaciones. Cierto es que, probablemente sea alrededor de un tercio de lo que pasan las mujeres, pero los hombres también pasan por esto", sentenció.