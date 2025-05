Más allá de Harry Potter: otras sagas literarias de fantasía para leer y ver en pantalla

Harry Potter volverá a la pantalla, después de la saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe, como una serie de televisión de HBO que ya está en producción. La popularidad de los magos de Hogwarts es innegable, pero si ya has tenido suficiente con este mundo mágico o buscas sagas diferentes que vayan en la misma línea, tenemos una lista de otras alternativas interesantes, también enfocadas al público joven y en las que la fantasía es uno de los elementos principales. Preparaos para un viaje cruzando universos donde todo es posible.

La materia oscura

Luces del Norte, La daga y El catalejo lacado son los tres libros que componen la trilogía de fantasía conocida como La materia oscura, de Philip Pullman, aunque se acompaña de una segunda trilogía, El libro de la Oscuridad, y otros cuentos y novelas cortas. Estos combinan elementos mágicos (por ejemplo, muchos personajes son acompañados por un daimonion, que es una manifestación física de su alma en forma de animal), con religiosos, filosóficos o metafísicos, siendo libros un poco más complejos para el público más infantil. Sigue la historia de Lyra, una niña huérfana que tratará de rescatar a su amigo Roger, que ha sido secuestrado, y recibirá como ayuda un objeto mágico, una especie de brújula dorada.

La saga ha tenido dos adaptaciones, una como película y otra como serie. La primera, de 2007 y con Nicole Kidman como protagonista, se tituló La brújula dorada (nombre con el que se publicó Luces del Norte en EEUU) y tuvo cierta controversia porque cambió sustancialmente el material original para que fuese más accesible a un público amplio y familiar, eliminando sobre todo referencias religiosas. Aunque se esperaba hacer una gran franquicia con varias películas, el frío resultado de taquilla propició que no se hiciesen secuelas. Después, en 2019, BBC y HBO coprodujeron La Materia Oscura, una serie protagonizada por Dafne Keen, James McAvoy, Ruth Wilson y Lin-Manuel Miranda. Esta versión es mucho más madura y cercana al original.

Cazadores de sombras

La saga Cazadores de sombras de Cassandra Clare es bastante extensa: está compuesto por veintiún libros repartidos en seis sagas de novelas (aunque no todos han sido ya publicados), además de otros de historias cortas y novelas gráficas. Todas ellas se ambientan en el mundo real donde existen criaturas mitológicas, además de una raza con sangre angelical, los nefilims, también conocidos como "cazadores de sombras", que se dedican a cazar demonios para mantener la paza en el Mundo de las Sombras y mantenerlo oculto del mundo mundano.

En 2013 se estrenó la adaptación en forma de película del primer libro, titulada Cazadores de sombras: Ciudad de hueso, que tenía a Lily Collins como protagonista y debía ser el inicio de una franquicia; sin embargo, no hizo suficiente taquilla y no se produjo la segunda parte. Tres años más tarde, el canal de cable americano Freeform estrenaba una serie de televisión que adaptaba el mismo libro, pero al durar un total de 55 episodios, repartidos en tres temporadas, logró contar prácticamente los eventos de la saga Los instrumentos mortales.

Percy Jackson

Al igual que la anterior, el universo literario de Rick Riordan es muy vasto. Su saga principal, y la más famosa, es Percy Jackson y los dioses del Olimpo, cuyo protagonista es un joven semidiós hijo del dios griego Poseidón y una mortal; al conocer su naturaleza, ya de adolescente, será enviado al Campamento Mestizo donde desarrollará sus poderes y conocerá a sus inseparables amigos, el sátiro Grover y Annabeth Chase, hija de Atenea. Esta saga está compuesta por cinco libros principales, además de varios complementarios. Le siguen las sagas secuela Los héroes del Olimpo y Las pruebas de apolo, además de otras centradas en diferentes mitologías, como Las crónicas de Kane (en la egipcia) o Magnus Chase y los dioses de Asgard (la nórdica).

En 2010 y 2013 se estrenaron un par de películas, Percy Jackson y el ladrón del rayo y Percy Jackson y el mar de los monstruos, basadas en las obras de Riordan, con Logan Learman y Alexandra Daddario como protagonistas y relativa aceptación, aunque no hubo más entregas. El autor, sin embargo, no estaba muy conforme: llegó a decir que no las había visto, pero que había leído los guiones y no le parecían fieles a los libros. En cambio, él sí ha estado involucrado en la adaptación más reciente, la serie de televisión Percy Jackson y los dioses del Olimpo de Disney+, cuya primera temporada se estrenó en 2023 y pronto saldrá la segunda. Esta sí se trata de una adaptación más fiel al material original.

Sombra y hueso

La trilogía Grisha de Leigh Bardugo nos lleva hasta un mundo mágico dividido por una gran barrera de oscuridad, una zanja que parte el territorio y de la que emergen criaturas que devoran a los humanos y otros males. Ahí conoceremos a Alina Starkov, una joven huérfana que usa un poder que desconocía que tenía: puede convocar la luz. Desde entonces, se convierte en el objetivo de persecución del Oscuro, el líder de los Grisha (la élite mágica).

Netflix superpuso las dos primeras novelas (Sombra y hueso, de la que toma el título la serie televisiva, y Seis de cuervos) en la concepción de una serie fantástica estrenada en 2021 y que duró solo dos temporadas, no terminando de adaptar todo el material del grishaverso. Aún así, la serie puede ser una buena puerta de entrada a los libros, centrados en esta joven heroína con poderes que tratará de unir el país de nuevo.

Los magos

Y, por último, tenemos Los magos, una novela de fantasía escrita por Lev Grossman que, tras su buena acogida, tuvo dos secuelas: El bosque mágico y La tierra del mago. Esta nos cuenta la historia de Quentin Coldwater, un chico normal y corriente de Brooklyn que un día descubre que existe una universidad de magia en Estados Unidos, Brakebills, a la que es invitado a acudir, descubriendo junto a sus nuevos amigos que el mundo mágico puede ser también peligroso.

Este universo tuvo una adaptación en forma de serie, The Magicians, emitida entre 2015 y 2020, que se extendió durante 5 temporadas y 65 episodios con el actor Jason Ralph como protagonista. No fue una serie que causase furor entre la crítica, pero sí supone un entretenimiento ligero suficiente.