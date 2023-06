La madre de Jennifer Lawrence eclipsa con su belleza la alfombra roja del último estreno de la actriz

Jennifer Lawrence es una de las actrices más consolidadas del mundo de Hollywood y ha tenido un ascenso estratosférico desde que protagonizado la exitosa saga de 'Los juegos del Hambre '.

La actriz decidió tomarse un descanso en su carrera tras ser madre junto a su marido Cooke Maroney. Pero, ahora Jennifer Lawrence ha vuelto con fuerza a la gran pantalla y se encuentra en la promoción de su nueva película, 'Sin malos rollos'. Este estreno le ha permitido viajar por numerosas ciudades europeas como Londres, Berlín e incluso Madrid y en su visita a la ciudad española le preguntaron si el papel de su vida es el de ser madre: "sí, sí definitivamente", responde, como podemos ver en el vídeo de arriba.

También comentó como recordaba su vida antes de la fama: "Mi adolescencia la pasaba haciendo audiciones. Vivía en Nueva York pero era de Kentucky, no tenía ningún amigo, me pasaba el día haciendo audiciones, no era guay".

Ahora, su última aparición ha sido en la ciudad de Nueva York donde ha asistido al evento junto a sus padres, Gary y Karen Lawrence. La actriz posó junto a ellos en la alfombra roja de la premiere celebrada en el AMC Lincoln Square Theater.

Pero, ha sido la aparición de la madre de Jennifer de lo más comentado de la noche al comprobar la belleza y elegancia de la mujer quien a sus 67 años está espectacular. Karen lucía espectacular un vestido negro con bordados dorados en las muñecas, el escote y la parte delantera. Mientras ,Gary llevaba una americana beige sobre, una camisa de rayas azules y pantalones color crema.

Jennifer Lawrence y sus padres | Getty

Por su parte la actriz que posó sonriente entre sus padres lució un vestido blanco de un solo tirante hasta el suelo y su melena suelta con la raya a un lado.

La nueva película de la actriz 'Sin malos rollos' ya ha llegado a los cines y Lawrence interpreta a Maddie Barker una chica que intenta sacar del cascarón a un chico torpe e inexperto de 19 años durante el verano antes de marcharse a la universidad.

La película también cuenta con estrellas como Matthew Broderick (Proyecto X), Hasan Minhaj (Mansión Embrujada) y Kyle Mooney ('Zoolander 2') y Laura Benanti ('Supergirl') entre otros.