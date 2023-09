Lily Gladstone ('Killers of the Flower Moon') carga contra 'Yellowstone' y su visión "deplorable" del oeste americano

'Killers of the Flower Moon' es la primera película de Martin Scorsese que junta a sus dos estrellas fetiches: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Pero más allá de eso, también es el primer western de su filmografía, contando con un surtido grupo de actores nativos americanos para tratar la historia de los asesinatos de los indios Osage.

Lily Gladstone es una de las protagonistas de la cinta, su primer papel en una gran producción de Hollywood, industria a la que ha apretado las tuercas, y en particular a la serie 'Yellowstone', por la manera que tiene de representar el oeste americano para gloria de los hombres blancos.

"¡Delirante! ¡Deplorable!", ha calificado la intérprete en una entrevista con Vulture sobre el drama encabezado por Kevin Costner, ahora desvinculado de él.

Si bien no comparte la misma visión, Gladstone no ha culpado a los actores nativos que salen en la serie: "Sin ofender al talento nativo por eso. Hice la audición varias veces, es lo que había".

Kevin Costner en 'Yellowstone' | Paramount

No obstante, este retrato de las naciones nativas no sucede con 'Killers of the Flower Moon', según explicó la intérprete a Variety, ya que Scorsese se dejó asesorar por los Osage para garantizar una representación más precisa de los hechos que adaptan la novela de David Grann.

"Fue muy reconfortante ver cómo se involucró la producción con la comunidad. A medida que la comunidad se acogió a nuestra presencia, más se involucró con la película. Es una película diferente a la que Scorsese entró a hacer casi en su totalidad", explicó.

Escena de 'Killers of the Flower Moon' | Apple

"No es la historia de un salvador blanco", añadió sobre la película a Vulture. "Son los Osage diciendo: 'Haz algo'. Aquí tienes dinero. Ven a ayudarnos'".

El largometraje se estrenará el próximo 20 de octubre en cines para unas semanas más tarde ver la luz en Apple TV y cuenta con la presencia de Jesse Plemons y Brendan Fraser entre otros.