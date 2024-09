Katy Perry explica su ruptura con Orlando Bloom y cómo "jugaba" con él: "Le mostré lo peor de mí"

Katy Perry y Orlando Bloom forman una de las parejas más sólidas del mundo de las estrellas. La pareja se conoció en 2016y se comprometieron en 2019, aunque aún no se han casado. En 2020 se convirtieron en padres de una niña, la primera maternidad de la cantante y segunda paternidad del actor de Piratas del Caribe.

A pesar de que ya muchos años juntos, fue muy sonada su ruptura a los 10 meses de comenzar su noviazgo. Sin embargo, se dieron una segunda oportunidad y parece que no les pudo venir mejor.

Ahora, la artista ha revelado en una entrevista con el podcast Call Her Daddy el difícil momento sentimental que atravesaron y que les llevó a estar un año separados.

Katy Perry y Orlando Bloom en 2016 | Gtres

"No estábamos involucrados en la relación desde el primer día", recordó. "Él sí porque acababa de pasar un largo tiempo de celibato y tenía las ideas claras", admitió sobre el compromiso inicial de Bloom, aunque ella "acababa de salir de una relación".

"Me dije: No puedo seguir con esto. Necesito buscar otros peces en el mar. Pero a mí me faltaba mucho por trabajar", reconoció Perry.

Fue entonces cuando el intérprete de Legolas se refugió en un retiro en el Instituto Hoffman en el que tratan de eliminar los pensamientos negativos. Cuando volvió tras una semana, la pareja rompieron y, sobre aquella época, Katy ha asegurado que disfrutaba manipulando a su pareja.

"Fue allí y ya no estaba jugando al gato y al ratón", dijo. "Y yo pensé: Esto es aburrido. Me voy. Estaba tan acostumbrada a ese tira y afloja", explicó, añadiendo que "jugaba" con él.

Orlando Bloom y Katy Perry | Getty

Tras su ruptura, la cantante reveló que tuvo "un año realmente duro", así que probó suerte en este centro: "Finalmente fui a Hoffman al final de ese año en que estuvimos separados, obtuve las herramientas, hablaba en su mismo idioma y eso cambió mi vida. Salvo mi vida. Estaría muerta sin ese proceso".

"No estaría en este planeta sin ese proceso y esa meditación, porque el ruido se hizo muy grande", agregó. "Me ayudó a reconfigurar lo que pienso sobre mí misma y me ayudó a conectar mi cabeza con mi corazón".

Katy Perry | Gtres

"Le mostré lo peor de mí", señaló sobre el proceso de reconciliación. "Le dije: Aquí está la siguiente prueba. Te voy a mostrar a lo más loco que hayas visto jamás. Y él me respondió: No me sorprende. Y yo le dije: Tú eres el padre de mi bebé. Si esto no te sorprende, entonces llegaremos lejos".

Para seguir mejorando su relación, la cantante compartió que acuden a terapia de pareja: "Queremos evolucionar. Creo que esa es la razón por la que estamos en nuestra relación: para convertirnos en mejores seres humanos y poder criar a este hermoso ser humano".