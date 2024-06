Katie Holmes y su inesperada mención a Suri, su hija con Tom Cruise que mantiene alejada de los medios

El matrimonio de Katie Holmes y Tom Cruise generó incontables titulares durante su romance, y más aún con el divorcio, aunque hay muchos aspectos que permanecen siendo un misterio 12 años después de que Holmes se saliera de la Cienciología, de la que Cruise es un importante miembro.

Holmes consiguió la custodia completa de su hija juntos, Suri Cruise, a la que decidió proteger apartándola del ojo público lo máximo posible durante años.

Ahora, Suri Cruise tiene 18 años y no tiene ninguna relación con su padre Tom Cruise, pero continúa teniendo una vida bastante privada. No obstante Katie Holmes ha hablado sobre su hija en unas declaraciones poco frecuentes durante una entrevista con The Times.

Suri Cruise paseando por Nueva York en su 18 cumpleaños | Gtres

Hablando sobre la moda y su sentido del estilo, Katie reflexiona sobre si la maternidad ha influido en sus tendencias.

"Creo que, en algunos aspectos, sí", reflexiona la actriz.

"Cuando mi hija era muy pequeña, me atraía llevar un montón de vestidos. Pasas por distintas fases de la maternidad y te van como informando de lo que sientes cómodo y lo que no. Así que a lo largo de los años mi estilo ha cambiado aquí y allá", sigue contando, mencionando a Suri.

Sin embargo Holmes reconoce que no renuncia a la comodidad: "Viviendo en Nueva York, tengo que tener cosas que sean prácticas y cómodas. Normalmente llevo bailarinas, deportivas, vaqueros anchos y una camiseta".

Y vuelve a mencionar a Suri: "Ella tiene su propio estilo y sus propias expresiones", aclara sobre si comparten ropa. "Pero a veces los básicos definitivamente desaparecen. Pero no pasa nada", asegura.

La actriz ya explicó hace unos meses que la decisión de apartarla del ojo público fue "muy importante" después de haber estado expuesta desde tan joven. Ahora, Suri ha cumplido 18 años y está lista para ir a la universidad.