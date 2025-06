Karla Sofía Gascón hace balance de su año más convulso y revela lo que ha aprendido: "Intento mesurarme un poco"

Ha pasado poco más de un año desde que Karla Sofía Gascón ganara el premio a Mejor actriz en el Festival de Cannes por Emilia Pérez. Desde entonces, su carrera dio un giro de 180 grados y la intérprete vivió una explosión mediática que no imaginaba.

La protagonista de la película de Jacques Audiard encadenó multitud de nominaciones a los grandes premios y se ganó el reconocimiento de la industria cinematográfica, llegando a sonar como la favorita para los Oscar. Sin embargo, su candidatura por el galardón se truncó tras ser rescatados sus antiguos y polémicos tuits.

Ahora, la actriz ha reflexionado sobre este año tan intenso en la entrega de los Premios Diversa, donde ha sido reconocida por ser una referente internacional en la lucha por los derechos trans.

Karla Sofía Gascón en los Premios Diversa | Europa Press

Allí, Karla Sofía atendió a Europa Press e hizo balance de sus últimos meses: "No nos queda otro remedio a los seres humanos que sortear los obstáculos y combatir las adversidades, si no dónde estaríamos cada uno de nosotros en este mundo".

La intérprete no ha dudado en empatizar con el resto de personas, ya que "a veces pensamos que los problemas de los demás no son tan importantes como los nuestros, pero todos sufrimos y pasamos muchas calamidades y nos levantamos todos los días y vamos a trabajar aunque no tengamos ganas".

En cuanto a si ha aprendido algo de lo que ocurrió, ahora tiene más cautela a la hora de expresar sus opiniones: "Cuanta más responsabilidad tienes, porque más conocida eres y tu voz llega a más personas, creo que tenemos que medir un poco lo que decimos y cómo nos comportamos. No me gusta, pero lo entiendo. Al final no se pueden expresar las cosas como hablamos en casa o como se dicen. Entonces intento mesurarme un poco".

Karla Sofía Gascón en la alfombra roja del Festival de Málaga | Gtres

Pasado el tiempo, Karla no cree que la polémica le haya afectado a su carrera profesional ya que "no he parado, todavía no he parado ni quiero parar. Yo lo que quiero es seguir y no parar, continuar uno tras otro y tengo muchas cosas, pero cada una a su tiempo".

De hecho, la actriz tiene por delante varios proyectos entre los que destacan Las Malas, adaptación de la novela de Camila Sosa Villada y dirigida por Armando Bó, The Life Lift, donde interpretará a Dios y al diablo, y su western llamado Trinidad junto a Paz Vega y Gabriela Andrada.