Justin Baldoni, acusado de "positividad tóxica" por antiguos trabajadores y de evangelizar su fe en el trabajo

Varios exempleados de la productora de Justin Baldoni han acusado al actor y director de fomentar una "positividad tóxica" y de evangelizar sobre su fe bahá'í en el entorno laboral. Dicha fe sigue las enseñanzas de su fundador y profeta, Bahá'u'lláh, nacido en Persia en 1817 y considerado por sus seguidores como la más reciente manifestación de Dios en la época actual.

Las declaraciones han salido a la luz en Los Angeles Times con un reportaje sobre la complicada situación de Baldoni, protagonista y director de It Ends With Us, la película en el centro de su batalla legal con Blake Lively, quien lo ha acusado de acoso sexual y difamación.

Un antiguo trabajador de Wayfarer Studios, la productora de Baldoni, aseguró al medio que la actitud del actor le parecía forzada.

"Era positividad constante en todo momento —yo diría positividad tóxica", afirmó el exempleado. "Siempre desconfío un poco de la gente que se vende como disruptora del status quo o como 'buenas personas', entre comillas. Se sentía falso".

Justin Baldoni | Getty Images

Sin embargo, otros exmiembros de Wayfarer defendieron su paso por la empresa.

"Es una persona muy creativa y en sintonía con su lado espiritual", declaró Melissa Ames, quien fue asistente personal y ejecutiva de Baldoni, al LA Times. "Tiene un corazón entregado a ayudar a los demás. Trabajar en Wayfarer fue una de las mejores etapas de mi vida".

Antes del escándalo de It Ends With Us, Baldoni había construido una imagen pública centrada en el crecimiento personal, con varias obras benéficas, un podcast sobre redefinir la masculinidad, y un documental con gente terminal.

Un portavoz de Baldoni y Wayfarer ha respondido a las acusaciones en declaraciones a The Post: "Nunca se ha presentado ninguna queja sobre la cultura laboral ni se han comunicado problemas con las plataformas de sus fundadores".

"Si en algún momento se ofrecieron directrices a los empleados sobre cómo redactar su correspondencia escrita, fue para garantizar que sus actividades se mantuvieran profesionales y alineadas con la filosofía de la empresa. Wayfarer cree que la alegría y la positividad son la esencia de un buen trabajo, y se mantiene firme en esta postura", declaran.

Mientras tanto, otros antiguos empleados expresaron su incomodidad con lo que describen como intentos de Baldoni y otros ejecutivos de introducir la fe bahá'í en el entorno laboral.

"Había un componente evangelizador en la forma en que Justin hablaba sobre la fe que, en mi opinión, resultaba inapropiado a nivel profesional", aseguró un exempleado.

El portavoz de Baldoni y Wayfarer rebatía que los fundadores de la productora son bahá'ís, pero aclaró que la mayoría de los directivos y empleados no lo son y que la empresa no impone ninguna actividad relacionada con esta creencia.

"Como todos los proyectos de Wayfarer están basados en un sistema de creencias que proviene de distintas religiones y culturas, hablar desde una perspectiva espiritual es algo habitual", declaró el portavoz. "Los empleados tienen libertad para celebrar y practicar sus creencias como deseen, un mensaje que la directiva apoya con orgullo".