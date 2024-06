Jude Law confiesa que rechazó ser Superman y qué pensó al probarse el traje: "No puedes hacer esto"

Interpretar a Superman es una tarea complicada porque han sido varios los actores que se han metido en el papel del famoso superhéroe dejando el listón muy alto. Uno de los más populares es el que encarnó Henry Cavill pero el testigo del británico lo ha cogido David Corenswet en la cinta dirigida por James Gunn.

Un actor que tuvo la oportunidad de ser Superman pero lo rechazó fue Jude Law. Si bien hace poco el actor se sinceró sobre cómo se veía a los 51 años a nivel físico, ahora ha hablado de cuando era más joven y hasta se le ofreció uno de los papeles más jugosos de Hollywood.

Henry Cavill como Superman | Warner Bros.

"Es cierto. Sí. Y sí que hubo ahí un proceso de coqueteo. Siempre me resistí porque me sentía apagado. Y sé que puedes decir: 'Bueno, ¡pero interpretaste a Yon-Rogg y Dumbledore!' Simplemente me pareció que era dar un paso para ir demasiado lejos", ha revelado en el podcast The Discourse, perteneciente a The Playlist.

"Y fue cuando Brett Ratner iba a dirigir, creo. No había guion, si no recuerdo mal. ¿Tenían guion? No recuerdo haber leído uno. Fue hace mucho tiempo. Me trajeron el traje. Pensaron, 'esto puede hacer que cambies de opinión' ", ha explicado Law.

Jude Law | Gtres

Según ha contado, eso no funcionó y no le dio fuerza para querer seguir adelante. Además, se le ha preguntado si llevó el mismo traje que Christopher Reeve.

"No, no era el traje de Reeve. El otro era más metálico. De todas maneras, me lo probé, me miré en el espejo y una parte de mí al principio pensaba, 'Guau, esto podría ser algo bueno', pero luego pensé, 'No, no puedes... no puedes hacer esto. No puedes'. Y no me vendí a mí mismo. Me alejé y la película realmente nunca se hizo. Así que probablemente no hubiese hecho nada", ha terminado de contar el actor.