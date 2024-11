Josh Brolin recuerda el tenso momento rodando con Denzel Washington: "Casi nos pegamos"

Las tensiones en un set de rodaje no son algo extraño, pero cuando dos actores de renombre como Josh Brolin y Denzel Washington están involucrados, el momento puede volverse realmente intenso. En American Gangster, la película de 2007 dirigida por Ridley Scott, ambos protagonizaron una situación que casi terminó en un enfrentamiento físico.

Brolin, quien interpretó al detective corrupto Nick Trupo en la cinta, ha revelado en una entrevista con Graham Bensinger que, a pesar de que actualmente tiene una buena relación con Washington, durante el rodaje vivieron un momento que pudo haber escalado.

Todo comenzó cuando Washington llegó "un poco tarde" al set y propuso cambios en la estructura del guion. Aunque aseguró que las líneas de Brolin permanecían intactas, reorganizó el orden de algunas partes, lo que provocó cierta confusión en el ensayo.

"Había todo un asunto allí, y luego me mostró las líneas. Me dijo que no había cambiado ninguna de mis frases, pero que iba a poner esto aquí y aquello allá arriba. Sin embargo, ni me miró realmente", explica Brolin. La situación se complicó cuando, al olvidar una de sus líneas, Brolin puso su mano en el hombro de Washington buscando ayuda. La respuesta de Washington fue inmediata: apartó la mano y le advirtió tajantemente, "No vuelvas a ponerme la mano encima".

El actor ha recordado su sorpresa en ese momento. "Pensé: 'Mierda, voy a pelearme con Denzel Washington. Esto es una locura'. Casi nos pegamos", confiesa. Más tarde, entendió que Washington estaba completamente inmerso en su personaje, Frank Lucas, un narcotraficante implacable, lo que explicaba su actitud durante esa escena.

A pesar del incidente, ambos actores lograron superar las tensiones y siguieron adelante con el proyecto. La experiencia dejó a Brolin una lección sobre el compromiso absoluto de Washington con sus papeles, algo que, según él, hace de su colega uno de los mejores en la industria.