John Cena habla sobre las escenas de sexo de sus películas y cree que ninguna puede superar su desnudo en los Oscar

En marzo de este año, John Cena sorprendía al planeta entero con su aparición totalmente desnudo en la gala de los Oscar. Salía al escenario del Dolby Theater a presentar el Oscar al mejor vestuario con la sola protección del sobre con el premio tapando a sus partes íntimas.

Cinco meses después de ese momento que ya quedará para la historia del cine mundial, Cena ha hablado en el podcast Club Shay Shay sobre este icónico momento, así como las veces que también se ha tenido que desnudar en un rodaje para las escenas de sexo.

"Se necesita a muchas personas para hacer una película. No hay nada íntimo en ello. Nada. Es como muy vergonzoso", comenta el actor. Además, se ha referido a una escena íntima con Amy Schumer en la película Y de repente tú de 2015: "Además, ¿hacer una escena de sexo en una comedia, donde te estás riendo de ti mismo? Ellos literalmente dijeron 'Intentad tener el sexo más incómodo que podáis'. No quiero decir que es horrible, pero es diferente a lo que te piensas que fue", continúa.

Sin embargo, el exboxeador cree que esas escenas de sexo no son comparables a su desnudo en los premios Oscar.

John Cena sale desnudo a los Oscar 2024 para entregar el premio a Mejor Vestuario | Getty

"Tenía a todas las personas detrás de cámara, pero después salí delante de una sala con mis compañeros, muchos que nunca había conocido. Tenía a los actores, productores, directores más condecorados en una misma sala e iba con mis bolas al aire, con una tarjeta que cubría mis partes como ¡Hey, chicos, ¿esto es gracioso? ¿Estamos bien?'", continúa.

Esta aparición del actor desnudo sobre el escenario fue un guiño a lo que había ocurrido en la gala 50 años antes: un artista se coló en el escenario totalmente desnudo, George Opel, convirtiéndose en un momento conocido mundialmente en la historia de los Oscar.

"Jimmy Kimmel [el presentador de la gala] me llamó personalmente y fue como 'Necesito que vengas a los Oscar'. Y me dijo 'Déjame que te envíe el sketch'. Y me lo mandó en papel y lo llamé, como '¿Cuándo me necesitas allí?'", explica el actor.

La foto de espaldas de John Cena donde desvela cómo tapó su desnudo en los Oscar 2024 | Gtres

Sin embargo, Jimmy Kimmel quería que Cena corriese por el escenario, en lugar de lo que el actor hizo finalmente. Por lo que el intérprete explica que al final "cambió de idea".