Joaquin Phoenix aparece "perturbadoramente delgado" en Joker: folie à deux: "No debería volver a hacerlo"

El regreso de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck en Joker: Folie à Deux ha causado tanto revuelo como su primera interpretación del personaje. Phoenix, ganador del Oscar por su papel en la primera entrega, ha vuelto a someterse a una intensa transformación física que ha dejado a los fans y críticos comentando sobre su aspecto "perturbadoramente delgado". A sus 49 años, el actor ha admitido que esta podría ser la última vez que se someta a tal sacrificio físico para un papel.

En la rueda de prensa del Festival de Cine de Venecia, donde Joker: Folie à Deux, la secuela musical del super éxito de 2019, se ha estrenado mundialmente, Phoenix ha hablado sobre su proceso para interpretar nuevamente a Arthur Fleck. Aunque se ha mostrado reticente a dar detalles sobre su estricta dieta, ha comentado que "no es tan peligroso cuando trabajas con un médico", y que pudo lograr nuevamente esa apariencia esquelética bajo supervisión profesional.

Sin embargo, el actor ha admitido que esta vez le resultó más difícil, especialmente debido a las exigencias físicas adicionales de la secuela: "Esta vez fue un poco más complicado porque teníamos que ensayar mucho el baile, algo que no hice la última vez". El actor, que en la primera película ya había sorprendido por su dramática pérdida de peso, ha confesado que el paso del tiempo ha añadido una nueva dimensión de dificultad a su transformación: "Tengo 49 años y probablemente no debería volver a hacerlo. ¡Probablemente sea el fin para mí!".

Joaquin Phoenix en 'Joker' | Warner Bros.

Uno de los puntos más comentados de su intervención en la rueda de prensa ha sido su negativa a hablar de los detalles exactos sobre su dieta o cuantos kilos perdió. "No lo sé, ni lo recuerdo", ha dicho sonriendo, y ha añadido: "Es difícil hacerlo y se convierte en una obsesión a medida que te preparas y tratas de alcanzar cierto peso. No puedes evitar hablar de ello". Phoenix, que en su momento ya había revelado lo agotador que fue el proceso para la primera película, dejó claro que esta vez prefiere no hacer de la pérdida de peso el centro de la conversación.

Además de su propia transformación, Phoenix también ha mencionado el esfuerzo de su coprotagonista, Lady Gaga, quien se unió a la secuela interpretando a una nueva versión de Harley Quinn. Según el actor, Gaga también perdió "mucho peso" para el papel. Phoenix la ha elogiado por su dedicación: "Recuerdo que te conocí y luego hicimos algunos ensayos y después te fuiste durante un mes y cuando regresaste, habías perdido mucho peso, lo cual fue realmente impresionante y parecía muy difícil".

Lady Gaga y Joaquin Phoenix en Joker: Folie à Deux | Warner Bros.

A pesar de la admiración de Phoenix, Gaga ha sido más discreta sobre su proceso, aceptando sus elogios con un simple "gracias" y destacando que ambos se transformaron en sus personajes a lo largo del tiempo: "Nos transformamos en nuestros personajes y continuamos perfeccionando cada tipo de detalle".

Las declaraciones de Joaquin Phoenix y Lady Gaga sobre los desafíos físicos para Joker: Folie à Deux han aumentado la expectativa por la película, con los fans ansiosos por ver cómo sus transformaciones influyen en sus personajes. La esperada secuela llegará a los cines el 4 de octubre, prometiendo impactantes actuaciones por parte de Phoenix y Gaga.