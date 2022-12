Jennifer Lopez tiene una doble dominicana y vas a creer que es su gemela

Jennifer Lopez es una de las mujeres más bellas del mundo. La celebridad nació en El Bronx en 1969 aunque es de origen puertorriqueño. Su carrera profesional la empezó a principios de los 90 como bailarina para después dar el salto a la interpretación con el papel en la película 'Selena' en 1997 que le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz.

Luego llegaría la película 'Anaconda' y, en 1999, lanzaría su carrera musical con 'If You Had My Love', que fue número uno en Billboard Hot 100, y el disco 'On the 6'. Desde entonces JLo no ha parado de triunfar alternando su carrera como cantante con papeles como actriz en películas como: 'Planes de Boda' 2001, 'Sucedió en Manhattan' 2002 o, más recientemente, 'Hustlers: Estafadoras de Wall Street' 2019 o 'Cásate conmigo' 2022.

Jennifer es uno de las mujeres más admiradas del mundo y suele ser habitual que resaltan su gran belleza y lo bien que se conserva a sus 53 años. Pero, ahora, le ha salido una competidora y es que se ha descubierto que hay una mujer que guarda un parecido extraordinario con la intérprete.

Se trata de una mujer llamada Eve, según ella menciona en su cuenta de Instagram donde se denomina Pocaeve, es dominicana, vive en Nueva York y tiene dos hijos. Solo hace falta echar un vistazo a algunas de sus publicaciones para ver el enorme parecido físico entre ambas.

Además, Eve ha subido algunos vídeos donde recrea algunos looks de Jennifer Lopez y el resultado es abrumador. Sus casi 100.000 seguidores en la red social suelen dejarle bastantes comentarios donde le escriben mensajes como: "¡Dios mío, sois GEMELAS! ¿La gente te detiene en público porque cree que eres ella? Me gusta", "¡Ni siquiera necesitas el maquillaje! ¡Ya te pareces a Jlo!" o "¿Cómo te pareces más a JLo que JLo?".