La cantante estadounidense Jennifer Lopez anunció este viernes el lanzamiento en 2023 de su nuevo disco, 'This is me... Now', que vuelve a inspirarse en su relación con Ben Affleck y se da a conocer justo 20 años después de que sacara al mercado 'This is me... Then'.

La intérprete, de 53 años, había borrado esta semana todo el contenido de su cuenta de Instagram y había cambiado su fotografía de perfil por una imagen en negro sin mensaje, lo que hizo sospechar a sus seguidores que anticipaba un proyecto inminente.

Este viernes, de nuevo en Instagram, la 'Diva del Bronx' colgó un video en el que recrea la portada del otro álbum para avanzar la llegada del siguiente, en el que habrá 13 canciones con títulos como 'Mad in love', 'Dear Ben pt. II' o 'Greatest love story never told'.

'This is me... Then' fue muy significativo para la también actriz, pues algunos temas habían surgido de la inspiración que le supuso su incipiente romance con el actor Ben Affleck, con quien se comprometería el mismo año de la salida de ese disco.

Entre dichas canciones se encuentran 'Dear Ben' o 'Jenny From The Block', en cuyo videoclip contaba la persecución de los paparazzi a su noviazgo y aparecía el protagonista de 'Good Will Hunting' (1997) o 'Argo' (2012).

Ahora, la cantante ha ofrecido una entrevista a Zane Lowe donde ha sido muy sincera sobre su relación con Ben Affleck y lo mal que lo pasó tras romper su compromiso en el 2004.

"Fue muy doloroso después de que rompimos", recuerda. "Una vez que cancelamos la boda hace 20 años, fue la angustia más grande de mi vida y, sinceramente, sentí que me iba a morir".

"Por lo que no he hecho música de la manera en que lo hice en 2002 hasta ahora... Me puso en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz. Tiene el final más grande que nunca sucedería en Hollywood".

Ben Affleck y Jennifer Lopez | Gtres

Y es que, tras dos décadas separados en 2021 volvieron a darse una oportunidad y este verano se casaban en secreto en Las Vegas, como puedes ver en las fotos del vídeo de arriba.

Tras esta reconciliación JLo volvió a creer en el amor por ello, con este nuevo álmbun la artista quiere trasmitir un mensaje donde nunca puedes perder la esperanza: "El amor verdadero existe y algunas cosas duran para siempre. Y eso es real. Quiero transmitir ese mensaje al mundo", explica.

"Eso requiere mucha vulnerabilidad, pero no pude detenerme. Partes de eso me asustan y creo que partes también asustan a Ben. Él dice: '¿De verdad quieres decir todo esto?' Y yo estoy como, 'No sé de qué otra manera hacerlo, bebé'", termina sincerándose.

